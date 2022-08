«Nunca me voy a separar de mi mascota»:  La hermosa historia del venezolano que cruzó el Darién junto a su perrita (+Video)

Entornointeligente.com /

Por su parte, en los últimos días un migrante venezolano que residía en Chile, identificado como Miguel Abreu caminó por la selva del Darién junto a su perrita y fiel compañera, Becki, con quien se encuentra actualmente viviendo el sueño americano en los Estados Unidos tras pasar por 12 países. El joven criollo comentó en una entrevista exclusiva para la cadena hispana de Telemundo que nunca se separará de su amiga perruna: «Si me van a separar de mi mascota, me deportan a mi país o yo me regreso, pero en realidad nunca me voy a separar de mi mascota».

«Ese es como un hijo mío, tú no puedes quitarme a mí ese ser querido. Tú no sabes todo el significado que tiene mi mascota para mí, si lo entendieras supieras que no la voy a abandonar», agregó.

VER TAMBIÉN: Pila- Este consulado venezolano está entregando pasaporte con errores

El venezolano explicó que conoció a Becki cuando migró de Venezuela a Chile. Él la rescató y hasta la fecha siguen más unidos que nunca. Juntos, recorrieron los 12 países para llegar a los Estados Unidos en seis meses.

En todo su viaje por la Selva del Darién , la frontera natural que separa a Colombia de Panamá, su fi el amiga caminó poco, ya que Abreu la cargó la mayor parte del recorrido.

«Me tocó a veces dormir en la calle y la que estaba conmigo era ella, yo pasaba frío y ella estaba al lado mío pasando frío ¿Cómo yo puedo abandonar al mejor amigo que ha estado conmigo en lluvia, en frío?» , comentó el criollo.

Redacción de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web del diario de Maduradas.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com