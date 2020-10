“Nunca me he sentido tan despreciado”, “vergonzoso”: La dura acusación de tenista español contra director de un torneo

Entornointeligente.com /

Durante la última jornada el tenista español Pedro Martínez , número 93 del ranking ATP, publicó una carta con duras acusaciones en contra de Ronnie Leitbeg, director del Challenger de Marbella , torneo que se disputa esta semana.

¿Qué pasó? El tenista hispano denunció que hubo malos tratos hacia varios jugadores del cuadro. “Normalmente, los torneos Challengers cubren los gastos de hospitalidad (habitación y desayuno) a los jugadores del main draw siempre que se inscriban dos semanas antes del inicio. Debido a la situación actual, Pedro, así como otros tenistas como Roberto Carballés, Jaume Munar o Carlos Taberner, se inscribieron relativamente hace poco y por ello, el torneo decidió no pagarles estos gastos”, explicó Punto de Break, sitio que tildó de ” vergonzoso ” el trato hacia los tenistas.

Martínez en su carta cuenta que “el director ha sido la persona que ha tomado esta decisión ninguneando a los jugadores y haciendo pagar de su propio bolsillo sus correspondientes habitaciones. A mí, personalmente, me ha llegado a decir que la persona que se encarga de hacerme las reservas de los hoteles es estúpida y que está dispuesto a darme mil euros de su bolsillo para que me vaya a mí casa, que no vuelva a ir a ninguno de sus torneos y que no tiene ningún interés en que estemos en el cuadro Carballés, Munar y yo, que no nos va a venir a ver nadie”.

” Nunca en toda mi carrera me he sentido tan despreciado por alguien de la organización en ningún torneo y dudo que haya mucha gente que haya tenido alguna experiencia similar en el circuito”, continuó.

En esa misma línea, cerró diciendo que ” ojalá esta carta llegue a los sponsor del torneo, al público que asistirá y a todos aquellos que siguen el torneo desde casa para que vean los problemas que a veces sufrimos los jugadores”.

Cabe consignar que estas acusaciones han hecho eco en el circuito y que los otros jugadores involucrados también se manifestaron a través de sus redes sociales.

