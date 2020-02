¿Nunca lo supiste? A esta mamacita de “El Gordo y La Flaca” le filtraron toda una galería de fotos hot

Entornointeligente.com /

Los hackers siempre están haciendo de las suyas con la filtraciones de contenido explícito de artistas conocidas y otras no tan conocidas.

Con información de El Farandi

Desde hace décadas, los profesionales de la cibernética, han logrado vulnerar las nubes de las mujeres más famosas y para darle un poco de combustible a la memoria, te mostraremos a la primera celebridad que fue noticia con el tema de las filtraciones de fotos íntimas.

Vida Guerra , una destacada modelo, actriz y empresaria cubana que ganó fama a principio de los 2000’s por tu participación en “El Gordo y la Flaca” , de la cadena Univisión , en las revistas Playboy y FHM USA, fue la primera mujer de la industria (al menos de habla hispana) en ser atacada por los hackers.

Las fotografías subidas de tono, que hicieron que Guerra ganara notoriedad en todos los Estados Unidos, fueron sacadas directamente de su T-Mobile , un servicio privado que tenía la modelo donde almacenaba todo su contenido, decenas de fotografías, incluyendo algunos desnudos.

Para aquel entonces, Vida aseguró que se trataban de montajes; sin embargo, tiempo después las fotos fueron publicadas en unas revistas para adultos, de modo que, se sospechó que todo era un truco publicitario para darse a conocer como una bomba sexy.

