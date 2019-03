Número de mortos do ciclone Idai passa de 750

Entornointeligente.com / O número de mortos do ciclone Idai que atingiu três países da África pela tempestade há 10 dias passa de 750. Equipes restauram a eletricidade, a água e tentam evitar o surto de cólera, disseram autoridades neste domingo, 24. Em Moçambique, o número de mortos subiu para 446; no Zimbábue há 259 mortos e pelo menos 56 vítimas fatais no Malawi, um total de 761 nas três nações. Todos os números de mortes ainda são preliminares, alertou o ministro do Meio Ambiente de Moçambique, Celso Correia. À medida que as águas das inundações baixam, mais corpos são descobertos e o número de mortos só em Moçambique pode estar acima da estimativa inicial de 1.000. Quase 110 mil pessoas estão em acampamentos mais de uma semana após a passagem do Idai, disse Correia.

LINK ORIGINAL: Correio Popular

Entornointeligente.com