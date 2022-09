Num dos melhores momentos da carreira, Rafa não quer jogar mais na selecção

Entornointeligente.com /

Rafa, extremo do Benfica, pôs termo à carreira na selecção portuguesa de futebol, segundo informou o futebolista, em comunicado enviado à agência Lusa. «Informei hoje o seleccionador Fernando Santos e a Federação Portuguesa de Futebol da minha indisponibilidade para representar a equipa nacional. Julgo tratar-se de uma decisão honesta e acertada, neste momento da minha carreira. Peço que as razões, de foro pessoal, sejam respeitadas por todos», lê-se na mensagem divulgada pelo jogador.

Rafa, de 29 anos, conta 25 internacionalizações pela selecção principal, sem ter apontado qualquer golo. O avançado do Benfica estreou-se a 5 de Março de 2014, em Leiria, numa vitória por 5-1 num jogo particular frente aos Camarões, sob o comando de Paulo Bento.

«Representei as selecções nacionais em 40 ocasiões, ajudei a conquistar o Euro 2016 e a Liga das Nações e estarei sempre na primeira fila a apoiar a equipa de todos nós. Estou certo de que a selecção nacional continuará a dar alegrias aos portugueses, desde logo na Liga das Nações e no Mundial 2022», rematou Rafa.

A FPF despediu-se também do extremo: «A direcção da FPF respeita a decisão tomada pelo Rafa, que connosco viveu as duas maiores conquistas da selecção nacional, o Euro 2016 e a Liga das Nações. O Rafa será para sempre um dos nossos e é credor do nosso reconhecimento e agradecimento».

Melhor momento da carreira? A decisão de Rafa surge naquele que é, talvez, o momento mais fulgurante da carreira. O jogador do Benfica foi colocado por Roger Schmidt como segundo avançado no «novo Benfica» e essa posição tem permitido ao jogador explorar o jogo entre linhas no qual consegue fazer a diferença – porventura até de forma mais capaz do que como extremo puro.

Com efeito, Rafa tem estado mais perto de zonas de definição e finalização e já leva seis golos e quatro assistências em 13 jogos. Mantendo a cadência, estes valores significariam, no final da temporada, recorde pessoal de golos e assistências para o internacional português.

A decisão do jogador é, no prisma teórico, uma notícia indirectamente agradável para o Benfica. Aos 29 anos, o Benfica dificilmente conta fazer uma grande venda com Rafa, pelo que as idas à selecção nacional eram mais um palco de desgaste do que propriamente de exibição de talento à Europa – até pela parca utilização do jogador, geralmente uma opção secundária de Fernando Santos.

Em todo o caso, Rafa estava convocado para os próximos jogos da selecção , ficando agora a faltar a informação sobre quem o substituirá no lote de Fernando Santos. Em tese, os sportinguistas Pedro Gonçalves e Francisco Trincão serão os favoritos, até por terem sido mencionados pelo seleccionador como jogadores em boa forma no início de temporada.

