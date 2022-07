Nuevos parlamentarios proponen reducir sus salarios, pero cuando se elija el próximo Congreso

Entornointeligente.com /

A lo largo de los últimos años, en el Congreso de la República se han presentado varios proyectos de ley para que los parlamentarios rebajen sus sueldos, sin embargo, en repetidas ocasiones hemos visto como la iniciativa nunca prospera.

En muchas ocasiones este proyecto no ve la luz, porque algunos políticos se declaran impedidos, aduciendo que no pueden legislar en causa propia, lo que genera el aplazamiento indefinido de ese debate. Además, para nadie es un secreto que muchos congresistas no están dispuestos a perder muchos de sus beneficios.

Le puede interesar: Gustavo Petro suspende su agenda por temas de salud

A pesar de este escéptico panorama, esta semana fue se presentó el proyecto de acto legislativo de l Pacto Histórico con el respaldo de las bancadas de gobierno, para hacerle una completa reforma a la manera en la que funciona el Congreso de la República.

Esta reforma constitucional presentada por los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Roy Barreras, y la representante Catherine Juvinao, busca eliminar algunos de los beneficios que reciben los parlamentarios , como lo es la duración de sus vacaciones, así como la reducción del salario, medida que muchos colombianos piden teniendo en cuenta el alto sueldo de los parlamentarios, frente a la desigualdad evidente que ven los colombianos en su cotidianidad.

La propuesta de los salarios E l proyecto de reforma constitucional plantea la reducción del salario de los congresistas, que hoy está en alrededor de 35 millones de pesos . La iniciativa señala que los dirigentes políticos no puedan ganar más allá de 25 millones de pesos aproximadamente.

«La remuneración mensual de los congresistas de la República, incluyendo los factores salariales y no salariales, no podrá exceder los veinticinco (25) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)», indica el proyecto.

Sin embargo, esta reducción del salario, que muchos congresistas prometieron a lo largo de su campaña, no los afectaría a ellos, a menos que se reelijan, dado que en el proyecto pusieron un parágrafo en el que aclaran que el reajuste sería a partir de 2026, tal y como se ve en la siguiente imagen.

Le puede interesar: ¿Se le trató de mentir a la Corte Constitucional?: La investigación del caso «Matarife» más allá de la orden de rectificación

Captura de pantalla Es decir los congresistas sí buscarán reducir el salario del congreso, pero no afectándose ellos en este periodo legislativo. Por esta razón la polémica en redes está a la orden del día.

