Nuevos límites de velocidad: hacen llamado a instalar señalética en distritos

«No podemos continuar en medio de la improvisación, aquí solo habrán muchos conductores perjudicados llenándose de multas impagables. Por ejemplo, si la PNP coloca un medidor de velocidad en una vía dónde aún no se ha cambiado la señalética, le llegará la multa al conductor que deberá impugnar, entrando en un proceso engorroso e innecesario», detalló el alcalde. Asimismo, indicó que muchos especialistas coinciden en que hay una falta de previsión. Aunque la norma se publicó hace un año, no se consideró que resolver el problema de forma aislada no reducirá accidentes. Puedes leer: Nuevos límites de velocidad: conoce cuáles son y a cuánto ascienden las multas «Para reducir los accidentes no basta con reducir las velocidades, hay que saber cuáles son las vías de mayor siniestralidad y que tiene las condiciones para evitar un accidente. Si tiene semáforo, pista reparada, señalética, etc. El MTC debe seguir estos lineamientos a nivel provincial y distrital, otorgando presupuesto específico», explicó Paz de la Barra. Falta de presupuesto Ante esta situación, el burgomaestre del distrito, dijo que el gobierno central debió asignar un presupuesto específico a los municipios para la señalización, mantenimiento e implementación de la medida, como semáforos, cámaras de control y reductores de velocidad vial, según la cantidad de vehículos que circulen por cada distrito y que aumenta el nivel de riesgo por accidentes. «La falta de tecnología en el control del tránsito y la ausencia de fiscalización electrónica, hace que medidas como la reducción del límite de velocidad en todas las avenidas y calles a una sola velocidad, sea letra muerta y no será efectivo», añadió. Puedes leer: Accidentes de tránsito: el 10% de heridos sufre incapacidad física permanente Sostuvo que el presupuesto de impuesto al rodaje debería asignarse proporcionalmente a los distritos, para invertir exclusivamente en el mantenimiento de vías, señalización y educación vial; sin embargo, esto no ocurre. Por otra parte, señaló que la municipalidad de Lima también debería delegar la facultad a los municipios distritales y que sean estos los que administren los semáforos para regular la circulación de vehículos, bicicletas y peatones, asignando el derecho de paso o prelación de vehículos y peatones secuencialmente. «Hemos solicitado reiteradamente desde el 2019 a la municipalidad de Lima, que delegue la facultad para semaforizar de forma inteligente con cámaras que permitan el control de velocidad. Precisamente es eso lo que falta, dotar de recursos y que los distritos tengan más empoderamiento, no solo a nivel de obligaciones sino de decisiones. Si nos descentralizamos y capacitamos podremos tener mejor transitabilidad», comentó. Más en Andina: #AndinaNoticias ???? No respetar los nuevos límites de velocidad puede ocasionar una multa hasta por el equivalente al 50% de una UIT, es decir S/ 2,300, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( @MTC_GobPeru ). https://t.co/3VAB1VtKS9 Edición: Lenin Lobatón pic.twitter.com/gFh1vcI8Hr

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 10, 2022 (FIN) NDP/SQH Publicado: 17/8/2022

