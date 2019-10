Nuevos Google Pixel 4 y Pixel 4 XL: características, precio y fecha – AS.com

Entornointeligente.com /

Como cada año, Google ha acudido a su cita con el mundo de la tecnología en el apartado del hardware. Ha presentado grandes novedades, pero el aparato más esperado de todos ha sido sin duda alguna el Google Pixel 4 . Aunque ya se sabían algunos detalles del terminal hoy lo hemos podido conocer a fondo y ahora te contamos cómo es el nuevo móvil de la compañía de los de Mountain View.

Por fin conocemos al Google Pixel 4 Google ha apostado fuerte por el hardware estos últimos cuatro años. No cabe duda de que su gran fuerte es el software, pero en el segmento de los smartphones ha hecho grandes propuestas capaces de competir contra los más grandes. Hoy hemos podido conocer al Google Pixel 4 , el nuevo terminal de la gran G que estrena novedades por dentro y por fuera.

Nos encontramos con una pantalla de 5,7 pulgadas FHD 90Hz con panel OLED que ocupa prácticamente el 81 por ciento de la parte frontal. Es en la parte superior de esta donde queda más espacio, en el cual se aloja una cámara de 8 MPX . En la parte trasera es donde está la gran novedad. Las tres versiones anteriores montaban una sola lente trasera, pero ahora la firma ha colocado dos cámaras de 16 y 12,2 MPX en una superficie cuadrangular que destaca sobre el resto de la estructura del terminal.

Pixel Neural Core Echando un vistazo al interios nos encontramos, como no podía ser de otra forma, con un procesador Snapdragon 855, el mismo que todos los gama alta de 2019 montan, 6GB de RAM -que se antojan algo escasos dados que los topes de gama actuales montan entre 8 y 12GB-, y 64/128GB de espacio interno. Una de sus principales novedades es el Pixel Neural Core, el motor para el procesamiento del dispositivo , para que el sistema siempre esté activo y para el aprendizaje automático, lo que significa que más tareas se ejecutan en el propio dispositivos, mejorando tanto su rendimiento como la privacidad.

Pixel 4 también incluye el chip de seguridad Titan M personalizado de Google para proteger los datos más sensibles y garantizar la integridad del sistema operativo. Otra novedad es el rediseño en el asistente IA de Google para hacerlo más rápido. Con sólo preguntar podrás abrir aplicaciones, buscar en tu teléfono, compartir lo que hay en tu pantalla y mucho más. Además, el Asistente también tendrá en cuenta el contexto de tu petición para responder mejor.

Por ejemplo, puedes decirle al Asistente: ” Ok Google, muéstrame mis fotos de Madrid ” y después añadir “las que están en el Retiro”. Luego puedes compartirlas fácilmente diciéndole “envíaselas a mamá”.

Motion Sense y nuevas apps Pixel 4 también presenta Motion Sense, un sensor radar en miniatura que ayuda a tu teléfono a detectar movimiento a su alrededor. Puede iniciar el desbloqueo facial cuando coges el teléfono y puede apagar tu pantalla cuando no estás cerca . Además, Motion Sense también activa los Quick Gestures, gestos que te ayudarán a controlar el teléfono sin tocarlo: controlar tu música, posponer la alarma, apagar los temporizadores o silenciar tu teléfono. Nuevas aplicaciones integradas.

La nueva aplicación de grabadora de Pixel puede grabar reuniones, conferencias o sesiones improvisadas . Cualquier cosa que deseemos guardar y escuchar más tarde. La aplicación también transcribe simultáneamente discursos y etiqueta sonidos como música o aplauso s. Además, el usuario puede buscar en sus grabaciones y encontrar rápidamente la parte que está buscando. Todas las funcionalidades de la grabadora funcionan en el dispositivo. Las opciones de transcripción y de búsqueda están inicialmente disponibles en inglés, pero pronto funcionarán en más idiomas.

Al fín Cámara Dual

Según Google, Pixel 4 trae ” la mejor actualización de la cámara de Pixel hasta el momento”. Hay dos cámaras en la parte de atrás, incluyendo una nueva lente. Esto combinado con la tecnología Super Res Zoom dota a la imagen de una gran calidad, incluso haciendo una foto a larga distancia.

Pixel 4 proporciona la flexibilidad de ajustar el brillo y la cantidad de detalle en las sombras para conseguir el mejor balance en las fotografías más difíciles, como los retratos que se hacen al atardecer. Pixel 4 también tiene Live HDR+ en el visor para que sepas exactamente cómo se verá la fotografía, incluso cuando se estén usando los nuevos controles con una iluminación más difícil.

Precio y Fecha del Pixel 4 y 4 XL Desde hoy se puede reservar un Pixel 4 desde 759€ y un Pixel 4 XL desde €899. Los teléfonos estarán a la venta a partir del 21 de octubre en la G Store. Pixel 4 estará disponible en diferentes colores: blanco, negro y una edición limitada en naranja.

Características Google Pixel 4 y 4 XL Google Pixel 4 Google Pixel 4 XL Pantalla 5,7 pulgadas Flexible OLED FullHD+ 6,3 pulgadas Flexible OLED QHD+ Tamaño y peso 147,05 x 68.8 x 8,2 milímetros /ND 160,42 x 75,13 x 8,2 milímetros /ND Procesador Qualcomm Snapdragon 855 (ocho núcleos) a 2,8 GHz con Pixel Neural Core Qualcomm Snapdragon 855 (ocho núcleos) a 2,8 GHz con Pixel Neural Core RAM 6 GB 6 GB Almacenamiento 64 / 128 GB 64 / 128 GB Cámara – Trasera de 16 + 12,2 Mpx con zoom óptico de 1.8X y Dual OIS – Frontal de 8 Mpx Gran angular – Trasera de 16 + 12,2 Mpx con zoom óptico de 1.8X y Dual OIS – Frontal de 8 Mpx Gran angular Conectividad y funciones LTE Cat.18, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC, Motion Sense, Active Edge V.2 LTE Cat.18, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC, Motion Sense, Active Edge V.2 OS Android 10 Android 10 Batería 2.800 mAh con tecnología de carga rápida de 18W e inalámbrica 3.700 mAh con tecnología de carga rápida de 18W e inalámbrica Precio 759 y 859 euros 899 y 999 euros

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com