Nuevos errores de Ferrari ahora en Zandvoort, y nuevos memes en redes sociales

El jefe de equipo de Ferrari , Mattia Binotto , reconoció que dos paradas del español Carlos Sainz en boxes en el Gran Premio de Países Bajos fueron «un desastre».

En la primera, el madrileño tuvo que esperar por el neumático trasero izquierdo 12.7 segundos y en otro de sus pasos por el box le sancionaron con cinco segundos al considerar que había salido de forma imprudente cuando pasaba el español Fernando Alonso ( Alpine ), un castigo que le relegó hasta la octava plaza y consideró «duro».

«Creo que de nuevo no teníamos el ritmo adecuado en carrera, Carlos quizá tuvo daños al principio con el choque con Lewis (Hamilton) -se tocaron en la primera curva- y habrá que comprobarlo. Luego ha sido un desastre con Carlos las dos últimas llamadas con los mecánicos y habrá que revisar. Creemos que con el ‘unsafe release’ la FIA ha sido dura», indicó a Dazn .

Mattia Binotto consideró que en esa acción Carlosa Sainz fue «seguro esperando y luego evitando a los mecánicos de McLaren» y dijo que «esos cinco segundos le han costado muchas posiciones».

Las redes sociales volvieron a cargar contra Ferrari por estos nuevos deslices. Por segunda carrera consecutiva fueron blanco de los memes y la que sigue es en Italia , en Monza .

Screwderia pic.twitter.com/NZm2p0d1Xn

— F1 MEMES (@f1trolls_) September 4, 2022 ferrari needs to hire this mf pic.twitter.com/1QdIczyLcF

— shaaaarl (@shaaaarl_) September 4, 2022 12.7s pit stop for Ferrari with Carlos Sainz #DutchGP pic.twitter.com/YvYrEw4xqM

— WTF1 (@wtf1official) September 4, 2022 carlos sainz and charles leclerc trying to escape ferrari (REAL!) pic.twitter.com/u906t6X5BT

— lor (@Iercsainz) August 29, 2022 una semana más los mecánicos de Ferrari haciendo esto con Sainz pic.twitter.com/3niAj1wZrs

— nobody nowhere (@winter_muse_) September 4, 2022 Un dia mas en el box de Ferrari.

One more day at the Ferrari box. #F1 pic.twitter.com/FXrkad6vLw

— BoxInThisLap (@BoxInThisLap) September 4, 2022 Los mecánicos de Ferrari con Sainz /// Los mecánicos de Ferrari con Leclerc. #ZandvoortGP pic.twitter.com/qPrM4fSrG5

— Ivan. (@towerade_) September 4, 2022 »Lewis,stay out. We are going to try Ferrari’s Silverstone strategy» pic.twitter.com/rQKc2BqPw9

— Ivan. (@towerade_) September 4, 2022 Pov: tu es fan de la Scuderia Ferrari pic.twitter.com/tdenoV9V54

— Sebastian Vettel Jr (@idreau_) September 4, 2022 Ferrari ha perdido potencial en las últimas carreras y Mattia Binotto reconoció que desde «Hungría» han «perdido algo», pero sostuvo que «hay más potencial» del que se ha «visto» en la pista.

Selecciones Editoriales Así vivimos el triunfo de Verstappen y la P5 de Checo Pérez en Zandvoort 3h ESPN Su mirada está puesta ya en el siguiente fin de semana cuando visitará Monza , circuito donde Ferrari estará arropado por su afición.

«Es genial volver a Monza después del Covid y nos alegrará ver tantos aficionados cerca. aunque no es la situación más positiva para nosotros. Tenemos buenos pilotos, buen equipo y potencial en el coche», arguyó.

De cara a ese Gran Premio, tal y como indicó el jefe de la escudería del cavallino, analizarán si Carlos Sainz tiene que cambiar la unidad de potencia.

Información de EFE fue usada en este reporte.

