Nuevo VIDEO muestra el caos después del ataque a Salman Rushdie en Nueva York

Entornointeligente.com /

Por New York Post

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El metraje, que comienza solo unos segundos después de que se desarrolló el incidente, muestra el caos en el auditorio del Instituto Chautauqua, donde el célebre autor fue atacado en el escenario.

Fue publicado en Facebook por Stephen Davies, quien estaba entre la audiencia.

Rushdie fue apuñalado 15 veces y los médicos dicen que lo colocaron en un ventilador y probablemente perderá un ojo, según los informes.

«Tragedia en la Institución Chautauqua hoy. Estuve presente cuando atacaron a Salman Rushdie. Empecé a grabar este vídeo unos 10 o 15 segundos después. Horrible», dijo Davies en una publicación de Facebook que transmitió las imágenes.

«Estaba completamente conmocionado. Probablemente estaba a 60 pies del incidente. Vi al atacante saltar al escenario e inmediatamente correr hacia el Sr. Rushdie y comenzó a golpearlo, es la mejor manera de describirlo. Golpeándolo muy rápidamente. No me di cuenta de que tenía un cuchillo», declaró Davies, un urbanista de Brooklyn, a The Post.

Lea más en New York Post

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com