Nuevo presidente del Congreso debe buscar consensos y garantizar gobernabilidad

«El próximo presidente del Congreso debe ser una persona que busque el consenso, que realmente sepa cuáles son sus atribuciones, que es el de conducir de manera democrática un importante poder del Estado, y no estar pensando en ponerse la banda presidencial», afirmó Guevara en entrevista a Exitosa. El también gobernador regional de Cajamarca, indicó que la bancada de Acción Popular no debería involucrarse en las negociaciones con los demás grupos parlamentarios para la Mesa Directiva, debido a que «más que postular a la presidencia del Congreso, algunos lo hacen pensando en ponerse la banda presidencial». «De ahí se parte mal porque se quiere seguir con esta confrontación, la cual establece en el país una mala costumbre en la que para ser presidente de la República no lo haces a través de la elección popular sino a través de la vacancia», precisó. También lea: [ Congresista Paredes: hay necesidad de seguir dialogando sobre la bicameralidad ] Asimismo, señaló que se debe respetar el período de cinco años de gobierno; por lo cual, consideró que el Poder Ejecutivo y Legislativo tienen que hacer un esfuerzo para diseñar una agenda en común. «Considero que ambos poderes del Estado deberían hacer un gran esfuerzo para diseñar una agenda parlamentaria y una agenda de gobierno que responda a los intereses del país», reflexionó. En ese sentido, manifestó que si el Congreso y el Gobierno no se ponen de acuerdo, lo más saludable sería el adelanto de elecciones; sin embargo, para que esa opción se dé se debe partir de una propuesta del presidente de la República y luego aprobarse por el Congreso. «Algo que no creo que suceda», finalizó. (FIN) GSR/CVC Más en Andina: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inicia este lunes 18 de julio visita oficial al Perú.?? https://t.co/TuXS8Xc252 pic.twitter.com/4JdUowyBLn

