Nuevo plan de saneamiento de la Intendencia de Montevideo ya tiene reparos: ¿cuáles son?

El 21 de abril de este año quedará como un hito en la actividad legislativa de la Junta Departamental . Ese día, la presidenta de la departamental del Partido Nacional en Montevideo, Laura Raffo , anunció que la bancada de ediles nacionalistas no iba a apoyar el proyecto de saneamiento presentado por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse (Frente Amplio).

Atrás quedaron 70 días de negociaciones entre curules frentistas, blancos y colorados con el propósito de conseguir las mayorías especiales que requería el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) por US$ 70 millones.

En un documento enviado el sábado 9 a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche , la jefa comunal anunció el interés de la Intendencia de Montevideo de «reformular» la operación de crédito con el BID para la sexta etapa del saneamiento en la capital uruguaya.

Y agregó que, al caerse el plan anterior, ahora se pretende que el nuevo proyecto de financiamiento «incremente» la cobertura y calidad del servicio con redes de saneamiento en diferentes zonas de la ciudad; «disminuir» el riesgo por inundaciones en las zonas a intervenir con sistemas de drenaje y «fortalecer» la capacidad institucional del Sector Saneamiento de la IM.

MIRA TAMBIÉN Los elogios a Uruguay que hizo un banco argentino Cosse advirtió a Arbeleche que «no se plantea» un cambio en el monto de la operación «aspirándose» a mantener el costo total del programa en US$ 82.350.000, correspondiendo US$ 70 millones al financiamiento del BID y US$ 12.350.000 a la contraparte local.

Al mismo tiempo, Cosse informó a Arbeleche que le interesa que el programa de saneamiento constituya una tercera operación bajo la línea de crédito condicional firmada entre el BID y el Estado uruguayo .

El plan abarca obras de saneamiento en barrios Casabó Norte-Rincón del Cerro, Paso de la Arena y Bola de Nieve.

Según el programa municipal, los beneficiarios de las obras de saneamiento, drenaje y riesgo hídrico serán 13.500 personas.

El documento de la Intendencia de Montevideo fue distribuido ayer a los delegados de cada bancada de ediles de la Junta Departamental montevideana. Tras analizar el proyecto, los ediles blancos calificaron como una victoria haber frenado la iniciativa anterior de la IM que abarcaba a una cifra menor de beneficiarios (2.000 personas), el monto de la deuda era de US$ 70 millones, el plazo de pago del préstamo era a 25 años y el 60% de esa cifra iba para camiones y contenedores.

MIRA TAMBIÉN IMM presentó en la Junta Departamental el nuevo plan para préstamo del BID «No íbamos a dejar de rehén a los montevideanos por un capricho de Carolina Cosse. La intendenta es una pésima administradora que recauda US$ 2 millones por día de lunes a domingo», dijo a El País el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón .

El nuevo proyecto de la Intendencia será destinado solo a saneamiento. Eso también es considerado como un éxito del Partido Nacional, según Rodríguez Salomón.

Los blancos se atribuyen un tercer logro: la ampliación de la cobertura del nuevo plan que pasó de 2.000 a 13.500 beneficiarios. De todas formas, la bancada del Partido Nacional negociará con las autoridades municipales para que el plan incluya más barrios y ver hasta dónde se puede «estirar» este préstamo de US$ 70 millones para que una mayor cantidad de personas accedan a un servicio básico como lo es el saneamiento.

En tanto, desde el Partido Colorado se ve con buenos ojos la nueva iniciativa de la administración de Carolina Cosse.

En cierta forma, la jefa comunal trató de incluir en el nuevo plan, como ya se dijo, algunos aspectos que pretendían los partidos tradicionales. Si el proyecto de la IM se destina solo a saneamiento, es muy probable que la administración Cosse logre las mayorías especiales -21 ediles- que precisa para su aprobación.

Esa mayoría se requiere porque la iniciativa supera largamente el período de gobierno departamental de Cosse. El plazo del plan es de más de 20 años, dijo a El País el edil colorado, Matías Barreto . Y como eso implica endeudar a administraciones siguientes requiere una aprobación especial.

MIRA TAMBIÉN ¿Qué dice la última encuesta de Opción Consultores de evaluación de gestión de la IM? El edil agregó: «Si todos los fondos son destinados para saneamiento tendrá nuestro respaldo. Si la IM cambia o agrega algo, lo evaluaremos».

Otro punto que genera resquemores políticos en los partidos tradicionales es la creación de un fideicomiso por parte de la Intendencia de Montevideo para generar más recursos para limpieza, medioambiente y desarrollo social.

La deuda generada por ese fideicomiso se pagará dentro del período de gobierno actual. Un fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona (el «fideicomitente») destina ciertos bienes a un fin determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución. Este mecanismo podrá ser aprobada solo con votos del oficialismo.

Barreto ya anunció que no votará ese fideicomiso porque sostiene que la IM tiene una elevada recaudación diaria y debería afrontar la obra con los recursos propios.

Pazos perentorios

El plazo para aprobar el préstamo por parte del Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el 28 de diciembre de este año, indica el documento de la IM. Además, define un cronograma tentativo para las tareas pendientes, que tiene como fecha tope para su aprobación en la Junta Departamental el 11 de octubre, señala el proyecto de la Intendencia de Montevideo.

