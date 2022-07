Nuevo logro mundial de Kimberly García es destacado por ministerios de la Mujer y de Salud

Entornointeligente.com /

«Nuevamente Kimberly García hace historia, hoy ha ganado la segunda medalla de oro para Perú en un Mundial de Atletismo, al campeonar en la prueba de 35 km de marcha atlética en el Mundial de Atletismo Oregón 2022. ¡Toda la gloria, Kimberly!», publicó el Ministerio de la Mujer (MIMP) en su red social de Twitter. La titular del MIMP, Diana Miloslavic, hizo lo propio en su cuenta personal de la misma red social, subrayando que el nuevo logro de la deportista huancaína es fruto de su esfuerzo y perseverancia, los cuales nos llenan de orgullo y esperanza. ¡Gracias Kimberly! Este triunfo alegra a todo el Perú; y es el fruto de tu esfuerzo y perseverancia, que nos llena de orgullo y esperanza. https://t.co/sCBFha493o

— DianaMiloslavicTupac (@DianaMiloslavic) July 22, 2022 Por su parte, la cuenta oficial del Ministerio de Salud publicó también un post destacando la segunda medalla de oro ganada por Kimberly García, aprovechando además para agradecerle por este nuevo triunfo deportivo. ¡Orgullo nacional! ???? Nuestra campeona Kimberly García ganó su segunda medalla de oro?? para Perú en el Mundial de Atletismo Oregon 2022, competencia en la que se coronó como ganadora en la prueba de 35 km. ¡Gracias, Kimberly!????? pic.twitter.com/LRgZiRHqbs

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 22, 2022 La deportista peruana se impuso hoy en la categoría de 35 kilómetros con un tiempo de 2h39:16, en donde se mantuvo entre las primeras posiciones de la carrera desde el principio, para luego posicionarse en el primer lugar desde los 15 kilómetros. Puede leer también: ¡Histórico! Kimberly García ganó nuevo campeonato mundial para el Perú La implacable actuación de García sobrepasó a la atleta polaca Katarzyna Zdzieblo (2h40:03), que obtuvo la medalla de plata, y de Shijie Qieyang (2h40:31), que fue bronce. «Me he preparado muchísimo, trabajando muy duro para conseguir esto. Ha sido mi sueño desde muy pequeña y cumplirlo me hace estar orgullosa de mí misma», afirmó García, alentada por varios grupos de aficionados peruanos en el circuito de un kilómetro frente al estadio Autzen de Eugene (Oregón). Puede leer también: El lema de éxito de Kimberly García: soñar, resistir, luchar y vencer «Espero que todos los peruanos también estén orgullosos. Que se vea que Perú está también presente en el Mundial», subrayó. García, que no estaba considerada entre las favoritas a los podios de Eugene, ha reencauzado a lo grande su carrera con dos triunfos implacables. Puede leer también: Kimberly García tras doblete mundial: Espero que los peruanos estén orgullosos Tras ganar la medalla de plata de los Juegos Panamericanos de Lima-2019, la peruana no pudo competir por una lesión en el Mundial anterior de Doha-2019. El año pasado vivió una gran decepción al tener que abandonar en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras la cual llegó a tener problemas de depresión y se planteó abandonar el atletismo. Más en Andina: ????¡Bravo! Kimberly García campeona mundial de atletismo en marcha atlética 35km. Mira la fotogalería completa aquí https://t.co/Yi1TKIposW Fotos: AFP pic.twitter.com/2wEHoWM5xJ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 (FIN) KGR Publicado: 22/7/2022

