Nuevo Liberalismo dice que es urgente realizar una reforma del sistema electoral

El director del partido político, Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, afirmó que es urgente realizar una reforma del sistema electoral en Colombia, para garantizar elecciones «libres, justas y competitivas».

» El sistema electoral que tenemos es fraudulento, no funciona y es caducó, porque está fundamentado en el Código de 1986 y no está a tono con las necesidades que hoy tiene el país y no permite desactivar el factor de violencia histórica que impide la libre participación política en el país», afirmó el dirigente político

Galán afirmó que en dicha reforma se deben eliminar el actual Consejo Nacional Electoral , así como las funciones que en la materia tiene la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Según su propuesta, para reemplazar las viejas instituciones y herramientas que orientan, controlan y vigilan el proceso electoral, se requiere crear «una Corte Electoral independiente, autónoma, con magistrados del más alto nivel que garanticen justicia».

Para Juan Manuel Galán, dicha transformación debe incluir también la financiación legal de los partidos y las campañas , así como la modernización tecnológica de los procesos electorales.

«Esta reforma es fundamental además para garantizar que se cumpla uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz como lo es el de la participación política , pues permitirá avanzar en la desactivación de los factores de violencia que impiden el libre ejercicio de la política en el territorio nacional», concluyó.

Galán se refirió a ello en medio de su intervención en la que expuso la posición del Nuevo Liberalismo en relación con las grandes reformas que necesita el país, Juan Manuel Galán explicó en detalle las propuestas que desde este movimiento político se vienen haciendo en relación con las reformas política, tributaria, a la justicia, de lucha contra la corrupción y el narcotráfico, entre otras.

