Nuevo iPhone: Un cambio en la estrategia de Apple

California.- Los desarrolladores de Apple se encuentran afinando todos los detalles antes del lanzamiento de los cuatro modelos del próximo iPhone, que estará disponible en el mes de septiembre.

Los modelos, en cuestión, son iPhone 14, 14 Pro, 14 Max y 14 Pro Max.

A pocos meses del lanzamiento, la empresa de la manzana mordida sigue en conversaciones con distintos proveedores.

Aunque en el último tiempo surgieron varias filtraciones centradas en los modelos Pro, se espera que haya cuatro modelos de base que serán en reemplazo del 13, Pro y 13 Max.

En cuanto a la estética, se espera que la apariencia del 4 sean similares al modelo 12. Los nuevos dispositivos Apple no tendrán protuberancia y podrán disponer de un cristal único en la parte trasera, al igual que ocurrió con los iPhones 5S.

Novedades de iPhone 14 Pro Según los rumores, el modelo Pro será el primer smartphone en mantener su pantalla prendida todo el tiempo. Se trata de una característica disponible hace ya varios años en Android.

El próximo teléfono va a ser el primero en mostrar contenido en toda su pantalla, aunque esté bloqueada. Dejará ser un rectángulo negro.

La función de pantalla siempre encendida se rumoreó anteriormente para la línea del 13, pero no llegó a los iPhones de 2021.

Sin embargo, esos rumores han vuelto con fuerza para el iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max.

Precios de los nuevos modelos iPhone 14 ※ US $899 14 Max ※ US $999 Pro ※ US $1.099 Pro Max ※ US $1.199

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

