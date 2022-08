Nuevo incidente causan camiones sobrecargados en Betijoque

Entornointeligente.com /

Eduardo Viloria/DLA.- No hay autoridad para los camiones que circulan con sobrecarga por la ciudad de Betijoque, procedentes del eje panamericano, los cuales han causado cuantiosos daños en los tendidos eléctricos y telefónicos de la avenida 5 de este poblado.

El pasado fin de semana hubo un nuevo incidente con uno de estos vehículos sobrecargados, cuyos conductores no respetan la altura máxima de carga, no habiendo autoridad tampoco que haga valer la disposición aún cuando en la avenida subiendo a la derecha en la esquina de la calle 22, está el puesto de la Policía Nacional Bolivariana, no dándose por enterados de esta situación grave, que se traduce en pérdidas y molestias para los vecinos que les cortan la línea telefónica o el tendido de electricidad del hogar, como ha sucedido infinidad de veces y sucedió el pasado fin de semana.

Menos mal que hubo el auxilio oportuno de los técnicos, de los que conocen de electricidad, tanto de la Alcaldía como de Corpoelec, que atendieron la emergencia de manera rápida.

