Nuevo giro en caso Maldonado

El teléfono celular del productor y exmanejador del programa “Nación Z”, Sixto George, fue confiscado el pasado viernes en la tarde por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), informaron fuentes de EL VOCERO .

De acuerdo a las fuentes, el FBI investiga el presunto ofrecimiento de sobre $100,000 por parte de George al hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl “Raulie” Maldonado —quien lleva el mismo nombre que su padre— para que no divulgue un supuesto segundo chat que involucra a otras altas figuras de la presente administración.

El primer chat de 889 páginas fue a dado a conocer el 13 de julio por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Las fuentes indicaron que se efectuó una denuncia ante el FBI sobre las alegadas acciones de George, por lo que se comenzó a investigar de inmediato.

Según el proceso judicial, para que el FBI pueda registrar el móvil, un magistrado federal tiene que encontrar causa probable luego de que un agente emite una declaración jurada que establece causa probable para pensar que en el aparato existe evidencia de la posible comisión de un delito que las autoridades investigan.

Mientras, la abogada de Maldonado Nieves, Mayra López Mulero, expresó “no tengo conocimiento en lo absoluto. Desde el día en que no se me permitió entrar al programa Nación Z, no he tenido contacto con Sixto George”.

Ni lo niegan ni lo confirman

Por su parte, el portavoz de prensa del FBI, Luis Rivera Santana, dijo a este diario que “ni confirmamos ni negamos la información como establece la política de la agencia”.

George fue quien organizó la entrevista con el saliente gobernador Ricardo Rosselló en el programa “Nación Z”, que se transmite a través de la emisora Z93 y la cadena Mega TV, sin el consentimiento de Cristóbal Ramos, socio de “Nación Z”, según un comunicado de prensa de Spanish Broadcasting System Inc.

El 18 de julio George renunció al programa.

EL VOCERO intentó comunicarse con el productor a través de correo electrónico, pero al cierre de esta edición las gestiones resultaron infructuosas.

