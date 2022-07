Nuevo escándalo sexual sacude al Gobierno de Boris Johnson: Acusan a diputado conservador de «toquetear» a dos hombres

Entornointeligente.com /

El gobierno de Boris Johnson , ya debilitado por varios escándalos, se enfrenta este viernes a un nuevo dolor de cabeza debido a la dimisión de un miembro del Ejecutivo acusado de realizar tocamientos , en el último de una serie de casos similares dentro del partido conservador.

Un difícil regreso a su país tiene el primer ministro británico después de una semana en el extranjero, donde participó en tres cumbres internacionales y tomó distancia de sus dificultades políticas mientras se presentaba como gran apoyo a Ucrania frente a Vladimir Putin.

En el Reino Unido, en tanto, se multiplican los conflictos sociales debido a la subida de los precios y, luego del «partygate», ahora aparece un nuevo escollo.

En una carta de dimisión fechada el jueves, el «whip» Chris Pincher –encargado de la disciplina parlamentaria de los diputados conservadores– r econoce haber «bebido demasiado» y se disculpa por «la vergüenza que pasó e hizo pasar a otras personas» .

Según varios medios de comunicación británicos, el político de 52 años «toqueteó» a dos hombres –entre ellos a un diputado, según Sky News– delante de testigos, en un club privado del centro de Londres, el Carlton Club, lo que provocó quejas ante el partido .

El portavoz de Johnson afirmó que «el primer ministro aceptó la renuncia y cree que es lo correcto». «Por supuesto, considera que este tipo de comportamiento es inaceptable y alienta a quienes deseen presentar quejas a que lo hagan», agregó.

Pero aumenta la presión sobre Boris Johnson para que tome medidas más firmes . «Es imposible que los conservadores ignoren una posible agresión sexual «, tuiteó Angela Rayner, la número dos del Partido Laborista, principal grupo de oposición. «Boris Johnson debe explicar cómo Chris Pincher puede seguir siendo diputado conservador», añadió, y criticó la «degradación total de las normas de la vida pública» bajo el primer ministro.

La reciente serie de casos de carácter sexual en el seno del grupo en el poder resulta embarazosa. Un diputado sospechoso de violación , sin ser nombrado, fue detenido y puesto en libertad bajo fianza a mediados de mayo. Otro renunció en abril por mirar pornografía en la Cámara de Representantes en su teléfono móvil, y un ex diputado fue condenado en mayo a 18 meses de cárcel por agresión sexual a un adolescente de 15 años.

En estos dos últimos casos, los diputados dimitieron, provocando elecciones legislativas parciales y grandes derrotas para los conservadores, seguidas de la salida del presidente del partido.

En el caso de Chris Pincher, la policía de Londres informó que no hubo denuncias de agresión en el Club Carlton. Nombrado en febrero, Chris Pincher ya había dimitido como «whip junior» en 2017, acusado de haber hecho proposiciones sexuales a un atleta olímpico y potencial candidato conservador en las elecciones. Fue absuelto después de una investigación interna . Reincorporado por la ex primera ministra Theresa May, se unió al ministerio de Asuntos Exteriores como secretario de Estado cuando Boris Johnson llegó al poder en julio de 2019. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com