Nuevo equipo: Fernando Alonso cambia de escudería en la Formula Uno

Entornointeligente.com /

Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1, será piloto de la escudería Aston Martin a partir de 2023 con un contrato plurianual. El anuncio lo ha hecho este lunes la escudería británica, en un comunicado en el que reconoce «la increíble experiencia» del piloto español que actualmente compite en Alpine, así como «su brillante ritmo y capacidad de carrera».

«Este equipo claramente está aplicando la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los más interesantes de la Fórmula 1 en la actualidad», dijo Alonso.

https://www.instagram.com/reel/CgttPZ5FWcs/?utm_source=ig_embed&ig_rid=aef1b9ec-8f2a-41c2-a45f-b0f7dd875f79

El español ocupará el asiento que dejará a finales de año el cuádruple campeón del mundo Sebastian Vettel, quien anunció que se retirará al final de la presente temporada. Aston Martin dijo que la llegada de Alonso «es una clara declaración de intenciones de una organización comprometida con el desarrollo de un equipo ganador de Fórmula 1».

Alonso se mostró muy optimista sobre el futuro . «Conozco a Lawrence (Lawrence Stroll, CEO de Aston Martin) y Lance Stroll desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión de triunfar en la Fórmula 1».

BREAKING: Fernando Alonso will join Aston Martin from 2023 on a multi-year contract #F1 pic.twitter.com/dfwktaMk6F

— Formula 1 (@F1) August 1, 2022

«He visto al equipo atraer constantemente a grandes personas con una etiqueta ganadora, y soy consciente del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone, ya que nadie en la Fórmula Uno hoy muestra una visión más grande y un compromiso absoluto con la victoria. y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí».

Alonso, que acaba de cumplir 41 años, también aseguró: «Sigo teniendo hambre y ambición de luchar por estar al frente, y quiero formar parte de una organización que apuesta por el aprendizaje, el desarrollo y el éxito, aunque todos somos conscientes de que queda mucho por hacer para llegar allí y que debemos aplicar todas nuestras energías en trabajar juntos para encontrar el rendimiento».

Globovision

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com