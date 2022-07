Nuevo descubrimiento sobre las causas de la depresión

Entornointeligente.com /

Una amplia revisión sistemática publicada en Molecular Psychiatry sugiere la falta de pruebas consistentes que relacionen la serotonina y la depresión, y concluye que no hay apoyo para la hipótesis de que la depresión está causada por una menor actividad o concentración de serotonina.

Durante décadas se ha argumentado que la depresión es el resultado de anomalías en la serotonina, un neurotransmisor que interviene en numerosos procesos psicológicos y fisiológicos. Esto ha servido de base para el uso de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). El hecho de que la depresión esté causada por un desequilibrio químico en el cerebro cuenta con el apoyo generalizado de los investigadores, los profesionales de la salud y el público en general. Se cree que la aparente eficacia de los ISRS apoya la implicación de la serotonina en la depresión. Otras explicaciones han sugerido que los antidepresivos potencian un efecto placebo o, en general, embotan la emoción.

En este trabajo, Joanna Moncrieff y sus colegas realizan la primera revisión exhaustiva que sintetiza las pruebas relevantes para examinar la hipótesis de la serotonina en la depresión. Las revisiones generales son una de las formas más eficaces de sintetizar la información, ya que implican la revisión de revisiones sistemáticas y meta-análisis. Esta revisión amplió estos criterios para incluir grandes estudios que agregaron datos de estudios individuales, así como un estudio genético a gran escala.

Otros criterios de inclusión incluyeron estudios revisados por pares que incluían personas con trastornos depresivos (depleción de triptófano para los estudios experimentales, con una condición de control o simulada), o aquellos que medían el estado de ánimo como un resultado. En el caso de más de cinco revisiones sistemáticas o grandes análisis, los autores incluyeron los cinco más recientes. Se excluyeron los estudios con animales y los que se centraban exclusivamente en la depresión en condiciones físicas (por ejemplo, la enfermedad de Parkinson), o en subtipos de depresión (por ejemplo, la depresión posparto, la depresión en el trastorno bipolar).

Los investigadores no aplicaron ninguna restricción de idioma o fecha. Además, se incluyeron los diez estudios más recientes en el momento de la búsqueda (diciembre de 2020) para ilustrar los hallazgos más recientes para las áreas en las que no se pudo encontrar una revisión sistemática o un metanálisis de la última década.

La revisión de alcance cubrió seis áreas de investigación que han proporcionado apoyo a la hipótesis de la serotonina de la depresión, incluyendo «las concentraciones de serotonina y del metabolito de la serotonina, 5-HIAA, en los fluidos corporales; la unión del receptor de serotonina 5-HT1A; los niveles del transportador de serotonina (SERT) medidos por imágenes o en la autopsia; los estudios de depleción de triptófano; las asociaciones de genes SERT y las interacciones genético-ambientales SERT». En este trabajo se incluyeron un total de 17 estudios.

Moncrieff y sus colegas escriben que «las principales líneas de investigación sobre la serotonina muestran que no hay pruebas convincentes de que la depresión esté asociada con, o causada por, concentraciones o actividad de serotonina más bajas». La mayoría de los estudios no revelaron diferencias en la actividad de la serotonina entre personas con depresión y sin ella. Además, los métodos para reducir la disponibilidad de serotonina mediante la depleción de triptófano no disminuyeron el estado de ánimo de los participantes. Además, los estudios genéticos rechazan una relación entre los genotipos relacionados con el sistema de la serotonina y la depresión.

Hay algunas pruebas débiles de la asociación entre la actividad de la serotonina y la depresión a partir de estudios que examinan los receptores de serotonina 5-HT1A y los niveles de SERT. Sin embargo, es probable que estos resultados estén mediados por el uso previo de antidepresivos que han influido en el sistema de la serotonina.

Los investigadores añaden: «La idea de que la depresión es el resultado de un desequilibrio químico también influye en las decisiones sobre si tomar o continuar la medicación antidepresiva y puede desanimar a las personas a interrumpir el tratamiento, lo que podría llevar a una dependencia de por vida de estos fármacos.»

Moncrieff y sus colegas concluyen: «Sugerimos que es hora de reconocer que la teoría de la serotonina de la depresión no está empíricamente fundamentada.»

La revisión sistemática, «La teoría de la serotonina de la depresión: una revisión sistemática general de las pruebas», fue redactada por Joanna Moncrieff, Ruth E. Cooper, Tom Stockmann, Simone Amendola, Michael P. Hengartner y Mark A. Horowitz.

