Nuevo convenio beneficia a trabajadores de Agencia Nacional de Vivienda

Este acuerdo implica beneficios en materia de retribución variable y partida de alimentación, explicó a Camacuá y Reconquista María Eugenia Estoup, presidenta de la Comisión Representativa de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). "Nosotros cobrábamos por el sistema de retribución variable (por cumplimiento de metas) el 9% de la masa salarial, y este convenio lleva al 12% este beneficio que se percibe a través de una partida anual", explicó. Por otra parte, Estoup agregó: "La partida por alimentación es una reivindicación que sostuvimos desde 2013, porque los compañeros 'genuinos' de la ANV (los que no provenían del Banco Hipotecario) eran los únicos que no la cobraban íntegra. Lo que se estaba reclamando era una equiparación con el monto que se percibe en todos los entes y servicios descentralizados. Lo que se logró es que, gradualmente, se les irá actualizando este monto hasta llegar al final del convenio en 2020 al 80% de lo que perciben los compañeros de los entes por este concepto". Atención en el Hospital de Ojos Para llegar a este resultado se atravesó "una negociación bastante ardua. Lo que se procuraba en el convenio era incluir la recuperación salarial. Eso no se logró; sí se alcanzó plasmar los aumentos salariales comunes, pero el Poder Ejecutivo pretendía incluir todo lo que fueran ajustes salariales en esa partida por cumplimiento de metas. Para nosotros eso no es válido porque no estamos seguros de que se cumpla todos los años con el 100 % de las metas. Esto no hubiera significado una recuperación salarial, porque no en todos los casos se iba a cobrar el 100%. Entre las conquistas alcanzadas Estoup indicó que "por este convenio quedó habilitada la gestión ante cada directorio para tramitar convenios con el Hospital de Ojos José Martí para que esta institución cubra la asistencia a los trabajadores". La dirigente explicó que la discusión de este convenio fue engorrosa y entre los problemas encontrados destacó la discusión sobre una cláusula de prevención de conflictos. "En el convenio de la banca oficial ya tenemos una cláusula de este tipo, pero el proyecto del Poder Ejecutivo planteaba una regulación del derecho de huelga, propuesta que fue bastante discutida en el seno de la Mesa de Entes y por eso se demoró la firma del convenio. Finalmente, sobre este punto se llegó a una redacción que fue aceptada por la mayoría de los sindicatos", concluyó.

