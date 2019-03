Nuevo apagón se apodera de Venezuela: más de 24 horas sin luz y servicios

Entornointeligente.com / Venezuela volvió a cumplir ayer 24 horas sin servicio eléctrico, en lo que sería el segundo apagón generalizado que ocurre en el país en menos de un mes. Ayer no hubo clases y la jornada laboral fue suspendida. La medida fue extendida hasta hoy, mientras el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó se debatían las responsabilidades del hecho. En Caracas, los locales comerciales, bancos y colegios estaban cerrados y el transporte público trabajaba al mínimo. El metro y los ferrocarriles no operaban. En horas de la tarde, el portal NetBlocks.org indicaba que el 85% de la red de datos en Venezuela seguía desconectada y con poca evidencia de recuperación. Con ello, las líneas telefónicas e Internet presentaban fallas y mantenían a los ciudadanos desconectados. La falta de luz también afectaba el servicio de agua potable, dejaba hospitales sin energía y generaba el colapso de la banca electrónica, vital por la escasez de efectivo en un país con hiperinflación. Las operaciones en el principal terminal de exportación de petróleo Jose, se vieron interrumpidas, dijeron a Reuters trabajadores de la estatal Pdvsa. En tanto, en el occidental estado Zulia, los comerciantes pidieron “implementar todas las medidas necesarias” a fin de evitar una “nueva ola de saqueos”, como ocurrió a inicios de mes. Pelea política El régimen, en voz del ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, reiteraba la tesis de un “sabotaje” al sistema, específicamente en la represa de Guri, el mayor complejo hidroeléctrico de la nación. Y aunque prometía recuperar el servicio en “tiempo récord”, hasta anoche no lo había logrado en todo el país. En tanto, Guaidó reiteró que la falla es producto del deterioro de las instalaciones -militarizadas desde 2013-, y la falta de inversión. “Maduro prefiere invertir en armas y no en la gente. No trajeron plantas eléctricas ni técnicos en esos aviones, ni mucho menos ayuda humanitaria. Trajeron militares rusos”, dijo criticando la llegada el fin de semana de efectivos y material bélico ruso, lo que ha elevado las tensiones con Estados Unidos y el Grupo de Lima. El también presidente del Parlamento adelantó que hoy habrá anuncios clave para la “Operación Libertad” que busca concretar “el cese de la usurpación” y la salida definitiva del régimen.LINK ORIGINAL: Diario Financiero

