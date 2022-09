¿Nuevas Relaciones con Colombia?

Entornointeligente.com /

Alharaca, algarabías, aplausos, bendiciones y gritos de bienvenida a la apertura de relaciones con Colombia y con su nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esperemos por nuestro bien, el de Colombia y Venezuela que las mismas sean fructíferas y llenas de buenas intenciones.

Aunque el peligro que vemos son las nueve o más bases de Estados Unidos dentro de territorio colombiano.

El Comando Sur, está para defender y proteger los intereses de USA en territorio colombiano. La base militar más grande en Latinoamérica es la de Tolemaida en este país.

La finca Tolemaida donde se encuentra el Fuerte Militar , cuenta con área de 5816 hectáreas dentro del municipio de Nilo.

No hay que olvidar, por parte de los venezolanos, que casi siempre pecamos de ingenuos y olvidadizos.

Sobre todo estos sectores tan interesados que hoy saltan de gusto por los buenos augurios que para sus negocios representa estas «nuevas» relaciones con el país hermano, recuerden para no olvidar todas las cosas que en el pasado nos han hecho los colombianos, tanto sus gobiernos de derecha como su ejército cuando infiltraron a militares para asesinar a nuestro presidente Comandante Hugo Chávez, plan que por un tantito así no triunfa. Por suerte descubierto a tiempo.

Donde fueron entrenadas, protegida las personas que con drones y explosivos entraron a Venezuela a perpetrar el magnicidio en contra del presidente nuestro, Maduro Moros.

El 4 de mayo de 2004, según medios de comunicación venezolanos, cerca de 50 paramilitares que planeaban asesinar al presidente Hugo Chávez, fueron capturados en la finca Daktari ubicada en el municipio de El Hatillo que hace parte del distrito metropolitano de Caracas.Los paramilitares capturados por las Fuerzas Armadas Venezolanas que fueron llamados por los medios como los ‘paracachitos de Daktari’, aparentemente, estaban listos para atacar y asesinar al presidente Hugo Chávez.

Que los colombianos y sus diferentes gobiernos se llevaron el papel moneda venezolano ¿para qué?…

Montañas de billetes venezolanos se acumulan en zonas fronterizas de Venezuela con Colombia.

Venezuela comenzó a ser objeto de un ataque a su moneda con la extracción del billete de 100 bolívares, el de mayor denominación en el país, hacia Cúcuta, Colombia, donde los acumulan a grandes cantidades, que parecen montañas. ¿Que hacen con tanto billete venezolano ? » Almacenes enteros de billetes de Bs cien en Cúcuta, Cartagena, Maicao, Bucaramanga. Se calcula que más de 300.000 millones de bolívares están en poder de las mafias internacionales dirigidas desde Colombia, parte del golpe económico», denunció el presidente Nicolás Maduro este domingo. De esta forma, explicó Maduro, pretenden también golpear al Gobierno Bolivariano y la revolución que dirige.

Que los personajes del golpe contra el comandante Hugo Chávez varios de ellos residen en Colombia hasta el día de hoy y que el presidente colombiano Petro les garantiza hace poco el derecho de asilo.

Eso sin hablar del altísimo contrabando de gasolina y derivados por los cachacos y sus caminos verdes, cosa esta casi imposible de controlar en las zonas fronterizas, ya se ha intentado varias veces con distintos métodos, sin éxito, cosa esta que lesiona gravemente la economía venezolana.

No contamos que en Venezuela la salud y la enseñanza son gratuitas, por lo que muchos colombianos vienen a Venezuela con este propósito.

Esperamos que estos vicios y sucesos graves del pasado se corrijan con el nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro. Eso deseamos por el bien de todos.

Pero no olvidemos que el presidente Petro, hoy la tiene muy difícil, escv vigilado muy de cerca por el Comando Sur, la oligarquía santanderina colombiana, que no lo dejará llevar a feliz término sus planes de gobierno, aparte que el presidente Gustavo Petro tiene hoy el gobierno, pero no el poder real, este lo sigue teniendo en sus manos la oligarquía colombiana.

Así que ojo pelao, a no alegrarnos tanto y que esta nueva relación sea verdaderamente de hermanos y de ganar ganar por igual para Colombia y Venezuela junto a sus pueblos..

