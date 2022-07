Nuevas propuestas en diálogo en Santiago, B/.3.32 para combustible e instalación de comisiones

Entornointeligente.com /

En las negociaciones que se desarrollan en la ciudad de Santiago entre la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y el Gobierno Nacional surgió una nueva propuesta para establecer el precio del galón de combustible en B/.3.32.

Si bien se trata de una propuesta de Anadepo, la agrupación dijo que no firmará un acuerdo hasta que se logre avanzar en las negociaciones sobre el tema del costo de la canasta básica de alimentos y los medicamentos.

» Nosotros queremos salir diciendo al pueblo que son treinta, cuarenta productos que se van a congelar, pero sin afectar al productor, eso es lo que queremos, no vamos a firmar nada aunque estemos de acuerdo con el precio del combustible en 3.32, tienen que traer respuestas inmediatas «, declaró Luis Sánchez, dirigente de AEVE.

https://twitter.com/TReporta/status/1548465882002665473

Luis Sánchez, representante de Anadepo, informó que se ha acordado en la mesa de diálogo la cifra de $3.32 por galón de combustible, y aclaró que no se firmará ningún documento hasta que se discutan los temas de canasta básica y medicamentos. Vídeo: @melquiadesvasq #TReporta pic.twitter.com/TsvYh34qsu

Por su parte, el vicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, dijo que solicitaron a Anadepo que la nueva propuesta fuera presentada por escrito y se levantaran las medidas de cierre de vías a nivel nacional, pero Anadepo mantuvo su posición de que se cierren los temas de canasta básica y medicamentos para proceder con la firma de un acuerdo.

» Ellos esperan que se resuelvan los tres problemas en conjunto, para entonces implementar los acuerdos en los que nosotros lleguemos en la mesa, nosotros nos sentamos en la mesa con la condición, y así se cerró anoche, de que la reunión de hoy era para decidir si aceptaban o no las bases de ellos el precio del combustible planteado el día de ayer de 3.40, ellos nos dicen que sus bases le dijeron que no lo aceptaban y nos plantearon un precio inferior a los 3.40 que nosotros analizamos, hicimos las corridas, con mucho esfuerzo aceptamos las condiciones planteadas con la única condición de que nos entregaran por escrito con el compromiso de levantamiento de medidas, y la respuesta fue que no, que preferían tener la resolución de los tres componentes «, expresó el vicepresidente Carrizo.

https://twitter.com/TReporta/status/1548477369639325699

El vicepresidente de Panamá, @gabycarrizoj , manifestó que fue aceptada la propuesta de Anadepo sobre el precio tope del galón de combustible en $3.32., con la condición de levantar las medidas de restricción de movilidad que afectan a todos los panameños. #TReporta pic.twitter.com/2J5am3LsMZ

Carrizo reiteró que en las negociaciones de este viernes la propuesta gubernamental fue de B/.3.50 para el combustible, y que Anadepo propuso B/.3.40, misma que fue rechazada por sus bases por lo que la Asociación llegó este sábado con la nueva propuesta de B/.3.32, durante tres meses prorrogables y sin uso de plataformas para acceder al beneficio.

» No podemos decir que tenemos algún acuerdo en alguno de los temas… lo que se nos había propuesto era que resolviéramos el tema del combustible para levantar las medidas y luego entonces discutir… respetamos la metodología de los tres puntos, a pesar de que nosotros no habíamos entendido eso «, expresó Carrizo.

En ese sentido, Carrizo informó que desde la noche de este sábado quedaría instalada la mesa para analizar el tema de la canasta básica con técnicos del Gobierno, y este domingo a las 8:00 a.m. se instalará la mesa para abordar el tema de los medicamentos.

https://twitter.com/TReporta/status/1548479532134371331

Las conversaciones en la Escuela Normal de Santiago se reanudaron este sábado pasadas las 12:00 de mediodía.

El defensor del Pueblo Eduardo Leblanc, mediador en esta mesa, solicitó tanto al Gobierno Nacional como a Anadepo tomar decisiones para restablecer el orden social y preservar los derechos humanos de los panameños.

Estas agrupaciones llevan ya dos semana protestando a nivel nacional por el alto costo del combustible, canasta básica de alimentos, medicamentos, y mejores condiciones en las escuelas.

La propuesta del Gobierno inició en B/.4.25 el galón de combustible, la de Anadepo en B/.3.00.

https://twitter.com/TReporta/status/1548484050150494208

