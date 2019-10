Nueva York se plantea prohibir la venta y producción de foie gras

Entornointeligente.com /

Un bloque foie antes de ser servido. GTRES En 2012, el Estado de California prohibió el foie gras por considerar que su producción implicaba sufrimiento animal. Ahora es el turno de Nueva York, que desde hace meses tramita una ley en la misma dirección y que podría acabar con uno de los mercados más importantes para este producto gourmet. No solo eso, sino que la producción también quedaría prohibida, condenando así a las granjas de patos que operan en esta zona y que ya han comenzando a movilizarse. De hecho, el principal argumento para esta legislación afecta directamente al sistema de producción del foie gras , puesto que lo que se prohibe es la alimentación forzada de los animale s. Una práctica necesaria, puesto que es la sobrealimentación de los patos y gansos durante 8 semanas lo que produce que el hígado se hipertrofie y alcance el tamaño necesario para tener foie gras , literalmente, hígado graso. En realidad, la alimentación forzada está prohibida en muchos países del mundo, aunque no así la venta de foie gras . Italia, Alemania, Reino Unido o Israel son algunos ejemplos. En 2006 la ciudad de Chicago también prohibió su venta, aunque la decisión fue revocada solo dos años después. California y ahora Nueva York son los dos únicos estados en los que se produce -producía en el caso de Californía- foie gras. El debate, como siempre, está servido. Pese a que hay cierta unanimidad sobre la crueldad que supone el sistema de producción, algunos defienden que, en realidad, la alimentación forzada no es dolorosa para gansos y patos por la morfología de estos animales, mientras que otros defienden la posibilidad de producir foie mediante alimentación natural.

