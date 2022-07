Nueva York no dan abasto ante la llegada de migrantes enviados por otros estados

Entornointeligente.com /

Los albergues para desamparados en la Gran Manzana no tienen plazas para los solicitantes de asilo que están enviando en autobuses estados fronterizos con México, como Texas y Arizona.

NUEVA YORK, EEUU — Miles de solicitantes de asilo siguen llegando a la ciudad de Nueva York desde estados fronterizos con México en autobuses en que los colocan las autoridades; muchos de ellos, según la Coalición de Desamparados, ya vienen con información de los albergues a los que deben dirigirse para encontrar vivienda y oportunidades. El problema es que están saturados.

Es una táctica que están llevando a cabo estados republicanos , como Texas y Arizona, en respuesta a las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, enviando a los migrantes -en su mayoría latinoamericanos- a zonas más receptivas y, por supuesto, demócratas, como son los casos de Nueva York o del Distrito de Columbia , donde se ubica la capital del país, Washington DC .

Pero sus ilusiones en la Gran Manzana tropiezan con refugios sin camas, sin suficiente personal que hable español y sobrepoblados en un 12% más que en marzo pasado.

También lea Tras superar selvas y ríos, inmigrantes agradecen ser transportados «de buena manera» desde Texas a Washington DC «Sabemos que están entrando desde otras ciudades o desde la misma frontera algunas veces», dijo a la Voz de América Taysha Milagros Clark, analista de la Coalición de Desamparados. «En los albergues no hay mucho espacio, no había mucha capacidad de por sí, pero ahora mucho menos podemos decir».

Más de 2.800 solicitantes de asilo ya se han registrado en el sistema de refugios de Nueva York y al menos cuatro familias habrían esperado en largas filas en medio de una ola de calor, sin suficiente comida y sin poder ser ubicadas tan rápido como exige la ley, denunció la coalición.

El propio alcalde de Nueva York, Eric Adams, criticó a los gobiernos de Texas y Arizona por deshacerse de los inmigrantes y ha pedido ayuda urgente al gobierno federal.

Adams dijo que los refugios para desamparados de la ciudad no cuentan con los suficientes recursos para albergar a tantos migrantes y necesitan dinero adicional de Washington para poder ofrecer alojamientos a los recién llegados.

También lea ¿Cómo pedir asilo en Estados Unidos tras el fin del Título 42? También criticó a Texas y Arizona: «Estos estados están enviando personas a Nueva York sin ningún tipo de comunicación o coordinación». Sin embargo, prometió cumplir con la tarea «como neoyorquinos» y se comprometió a recibir y ayudar a los migrantes.

Un desamparado que llegó el jueves al refugio para hombres de Bellevue, uno de los centros donde se reporta que han llegado migrantes desde la frontera, dijo que vio al menos a 15 de ellos.

Deborah, una hispana que reside en un albergue para mujeres, relató a la VOA en espanglish las ayudas que se ofrecen.

«Cuando tú vas a los shelters [albergues], tú puedes hacer housing [solicitar opciones de vivienda] section 8, HRA, City Fheps. Te dan diferente dependiendo que tú quieres, un estudio o un cuarto, cuánta gente», detalló.

Insertar share Refugios en Nueva York, la esperanza rota de los migrantes en la frontera Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:01:51 0:00 Descargar 240p | 5,3MB 360p | 8,7MB 480p | 16,5MB 720p | 27,7MB 810p | 38,5MB ¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com