Nueva York investigará a Apple por fallo en “FaceTime”

“Los neoyorquinos merecen saber que sus teléfonos son seguros y que no pueden ser utilizados en su contra”, afirmó en un comunicado Cuomo, en referencia a un “bug” (error) de “FaceTime” que permitía a los usuarios recibir audio y vídeo de la persona con la que pretendían ponerse en contacto antes de que ésta aceptase o rechazase la llamada.

El gobernador calificó el fallo de Apple como un “asunto serio relacionado con los derechos del consumidor, y pidió a la División de la Protección del Consumidor a prestar ayuda “de cualquier forma posible”.

Mientras, James afirmó que el fallo de “FaceTime” es una “seria amenaza a la seguridad y privacidad de millones de neoyorquinos que han depositado su confianza en Apple y sus productos durante estos años”.

Anunció que la Fiscalía de Nueva York llevará a cabo una detallada investigación de la respuesta de Apple a la situación, y evaluará sus acciones en relación a las leyes del estado.

“Los neoyorquinos no deberían tener que elegir entre sus comunicaciones privadas y su derecho a la privacidad”, aseveró James.

Como parte de la investigación, la División de Protección del Consumidor ha puesto a disposición del público un número de teléfono al que pueden llamar para informar de momentos en los que experimentaron este fallo de “FaceTime”.

Según el comunicado, algunas informaciones apuntan a que se alertó del virus de la aplicación hasta una semana antes de que se diera a conocer en los medios de comunicación y de que la compañía decidiera desactivarla para trabajar sobre las pertinentes reparaciones.

El pasado lunes, Cuomo, que dijo estar “profundamente preocupado” por cómo el defecto podía “utilizarse con fines inmorales”, emitió una alerta para avisar a los neoyorquinos del defecto, que según los medios locales afecta a dispositivos que utilicen el sistema operativo iOS 12.1 o posteriores.

← Previous Pacto migratorio de la UE: "Quieren crear campos de concentración" Investigadores asocian la resistencia a las hormonas tiroideas con la obesidad y la diabetes Next →

