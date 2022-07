Nueva York confirma el primer caso de polio en casi una década

Entornointeligente.com /

Según la secuenciación de este caso, se trata del virus de la polio Sabin tipo 2 revertante, lo que indica que la persona recibió la vacuna antipoliomielítica oral (OPV), que ya no está autorizada ni se administra en Estados Unidos, país que en 2000 optó por la vacuna IPV, que necesita varias inyecciones y recuerdos regulares. Lee también: Presidente de Italia disuelve el Parlamento y convocará a nuevas elecciones «Esto sugiere que el virus puede haberse originado en un lugar fuera de Estados Unidos», aseguran las autoridades en un comunicado, que señala que «las cepas revertientes no surgen de las vacunas inactivadas». Aunque es una enfermedad incurable, que puede causar parálisis muscular e incluso la muerte, se puede prevenir con una vacuna, disponible desde 1955, que doblegó el virus hasta erradicarlo prácticamente. Pero en los dos últimos años, debido sobre todo a la pandemia del covid-19 y la falta de acceso a la información y la desinformación en muchos países, se ha producido un retroceso continuado de la vacunación infantil, alertó recientemente la OMS y Unicef. Lee también: Joe Biden contrajo covid-19 con «síntomas muy leves» El virus entra habitualmente en el cuerpo a través de la boca mediante las manos contaminadas con heces de una persona infectada, o a través de la saliva. Los síntomas pueden ser parecidos a los de la gripe (cansancio, fiebre, dolor de cabeza, rigidez, dolores musculares y vómitos) y puede tardar hasta 30 días en manifestarse, periodo durante el cual la persona infectada sigue transmitiendo el virus. «Basado en lo que sabemos de este caso, y de la polio en general, el Departamento de Salud recomienda encarecidamente que las personas sin vacunar se vacunen o reciban una dosis de refuerzo con la vacuna IPV lo antes posible», recomienda la encargada de Salud del estado, Mary T. Basset. A partir de este viernes, el condado ha dispuesto una campaña de vacunación. Lee también: OMS evalúa si declara el nivel de alerta máxima internacional por viruela del mono «Muchos de ustedes quizá sean muy jóvenes para recordar la polio, pero cuando yo me crié, esta enfermedad asustaba a las familias, incluida la mía», dice por su parte en un comunicado el director del condado Ed Day, que recuerda que el hecho de que el virus siga rondando años después de la vacuna, demuestra lo «implacable» que es. El último caso de poliomielitis registrado oficialmente en Estados Unidos se remonta a 2013. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

