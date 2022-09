¡Nueva tendencia en Twitter! ¿Por qué se publican mensajes con una sola palabra?

Entornointeligente.com /

La tendencia de usar la menor cantidad de palabras no inició en América Latina, sino en la comunidad de habla inglesa durante esta tarde. Incluso, algunas de las propuestas se convirtieron en trending topic en Estados Unidos. Desde medios de comunicación, pasando por cuentas oficiales de empresas tecnológicas o series de televisión, hasta entidades públicas y destacadas organizaciones internacionales se han sumado a la tendencia denominada » one-word trend » (tendencia de una sola palabra). Por ejemplo, la cadena de noticias CNN utilizó la palabra «breaking news» (noticias de último minuto) para continuar con la discusión en Twitter. Por su parte, Google Maps no dejó dudas al emplear «maps» (mapas) en un tuit para definir su servicio de geolocalización. Le siguieron Starbucks con «coffee» (café) o Windows de la compañía Microsoft con «windows». Estos mensajes alcanzan más de 700 retuits cada uno y miles de Me gusta. También tenemos a la NASA con «universe» (universo). Luego de cuatro horas, el tuit tiene más de 33 mil Me gusta y 5 mil retuits. universe

— NASA (@NASA) September 1, 2022 La tendencia en el Perú No solo usuarios peruanos o empresas, también entidades públicas se sumaron a la tendencia de una sola palabra en Twitter. Estas son algunas de las entidades peruanas que participan de la tendencia con una o más palabras: – Ministerio de Trabajo: Empleo digno – SUNAT: pide boleta -Congreso de la Repúbllica: Democracia – MIDIS: Inclusión y desarrollo – SERNANP: Áreas Naturales Protegidas – ONPE: elecciones – INEI: estadísticas – Ministerio de Salud: La salud derecho de todos ¿Te animas a sumarte al reto? Recuerda usar una palabra para definirte a ti mismo. Como se recuerda, esta mañana, Twitter anunció que comenzó a poner a prueba (de forma interna) una nueva función para editar tuits que ya han sido publicados. Inicialmente, esta herramienta podrá ser usada por los suscriptores de Twitter Blue a finales de setiembre. Durante esta etapa de prueba, los mensajes podrán editarse varias veces durante los 30 minutos siguientes a su publicación. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ???? La función más aclamada por los usuarios de Twitter ya está en marcha. Hoy la red social anunció que comenzó a poner a prueba de forma interna una nueva función para editar tuits que ya han sido publicados. https://t.co/7UGIwRHsvR pic.twitter.com/ovDUUwxykQ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 1, 2022 (FIN) SPV Publicado: 1/9/2022

