¡Nueva temporada! Budú se reúne con los famosos en «Háblame de sexo»

El polifacético artista venezolano Budú, estrena una nueva temporada de «Háblame de Sexo» este jueves 3 de junio a través de su canal de YouTube «Buduoriginal» y por patreon en una versión más hot para Venezuela y en varios canales internacionales.

«Háblame de Sexo» , que en su nueva temporada tendrá 23 capítulos; promete ser el programa más candente de este 2021. Lujuria, pasión, anécdotas y un sinfín de cosas que hasta ahora habían permanecido ocultas, se sabrán.

Con información de El Farandi En los primeros episodios entrevistará a unas súper invitadas especiales como; Paula Bevilacqua, Daniela Alvarado, Sabrina Salemi, Mariela Celis, Androgena, Kika Kolman y muchas más.

Sin duda, «Háblame de Sexo» es y será en sus futuras grabaciones; un programa semanal que dará mucho de qué hablar en el público a gran escala.

Budú está en la cresta de la ola pues hace cuatro semanas lanzó su nuevo álbum » Te lo digo a mi manera» junto a una reconocida marca de licor líder en el mercado nacional; y ya sobrepasa las 150.000 unidades vendidas que le otorga disco de triple diamante. Remil Renna , mánager del artista y director artístico de Omerta , compañía discográfica con la que firmó el hijo de Cotiza, certificaron esta noticia.

Además, el cantante venezolano se encuentra grabando un programa para IVC que se estrenará a mediados de año y en julio arrancará una gira por Estados Unidos con su monólogo que se llamará «Háblame de Sexo»; al igual que su programa en YouTube.

