Nueva Orleans será la sede del Miss Universo

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Más de 60 candidatas arribarán a la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos para participar de la edición número 71 del certamen de belleza del Miss Universe, cuya final será el 14 de enero de 2023.

«El Miss Universe se transmitirá en todo el mundo el 14 de enero de 2023. Estén atentos para obtener más información en la aplicación oficial de Miss Universe», reseñaron en sus redes sociales.

La actual reina, Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021 de la India, entregará el título a su sucesora dos años después de su coronación, convirtiéndose en la segunda soberana con el reinado más largo de la historia.

Venezuela tendrá su representación con la modelo Amanda Gutiérrez, quien buscará la octava corona universal para el país.

Jean Carlos González/ Unión Radio

The moment you’ve been waiting for… The #71stMISSUNIVERSE Competition is heading to… NEW ORLEANS, LOUISIANA! 🇺🇸

MISS UNIVERSE will air around the world on January 14, 2023. Stay tuned for more information on the official Miss Universe app. pic.twitter.com/XYaoUEMKxg

— Miss Universe (@MissUniverse) September 19, 2022

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com