¿Nueva masculinidad o un simple juego? Brad Pitt, Momoa, Chalamet y otros remecen la alfombra roja con falda y cartera

Entornointeligente.com /

Son heterosexuales, con amplio arrastre entre la audiencia femenina y en sus películas suelen interpretar a galanes, tipos rudos e incluso superhéroes.

Actores como Brad Pitt, Oscar Isaac, Jason Momoa y Timothée Chalamet se han sacudido ese estereotipo de la pantalla grande y en el último tiempo se han permitido caminar por la alfombra roja con prendas de vestir o accesorios que tradicionalmente se consideran «femeninos» .

Uno de los primeros en atreverse con esta tendencia este año fue el actor Oscar Isaac , que en la premiere de la serie de Marvel «Moon Knight» en Londres lució un conjunto del diseñador Thom Browne compuesto por un blazer gris y una falda plisada del mismo tono a la altura de las rodillas . El elegante look lo completaba una camisa blanca, corbata oscura, calcetines negros con rayas blancas y botas negras con cordones.

Otro que también se inclinó por esta prenda es Brad Pitt , quien a principios de agosto, en la premiere de su última película «Bullet Train» («Tren Bala»), en Berlín, sorprendió con un atuendo compuesto por una falda marrón, una chaqueta a tono, una camisa rosa y botas .

Hace unas semanas, en la premiere de la tercera temporada de la serie «See», de Apple TV+, quien captó la atención por su look fue Jason Momoa , al desfilar en la alfombra roja con un elegante traje de chaqueta y pantalón negro, acompañado por un bolso de mano color rosado .

Más recientemente, Timothée Chalamet impactó en el Festival de Venecia, donde asistió al estreno de su última película, «Bones and all». El actor estadounidense apareció en la alfombra roja con un entallado y brillante traje rojo compuesto por un pantalón y una parte superior con un foulard que solo cubría su pecho , dejando toda su espalda al descubierto.

Comodidad y «abrazar el lado femenino»: Las razones que dan los actores

Al ser consultados por sus motivos para usar ese tipo de vestimenta, los artistas han dado distintas razones, desde algunas que suenan más livianas a otras más profundas.

Oscar Isaac , por ejemplo, comentó en aquella ocasión: «Solo estoy usando una falda y no creo que sea lo más raro que alguien pueda usar». Mientras que su estilista, Michael Fisher, reveló que «Oscar es un gran fanático de las faldas y ha querido utilizarlas para los eventos».

Brat Pitt , en tanto, respondió que llevaba falda porque quería sentir «la brisa» –en esa época la temperatura en Alemania superaba los 40 grados–. También comentó que «te haces mayor (…) y la comodidad se vuelve más importante. Es tan simple como eso «.

Por su parte, Jason Momoa entró al tema más de fondo y respondió que usaba una cartera rosada porque «el rosa es simplemente un color hermoso» y le gustaba el modo en que combinaba con su traje. Acto seguido, agregó: » Estoy bastante seguro de mi masculinidad . Realmente no me importa lo que piensen los demás. Todos tenemos el lado femenino y masculino en nosotros, y necesitamos abrazar a ambos «, comentó el actor.

En una entrevista anterior, Momoa había manifestado que le gustaría ser tomado en cuenta para otro tipo de personajes , más allá de los que ha interpretado hasta ahora, que tengan una complejidad emocional más amplia y sean menos machistas. » Ha sido difícil, porque la gente siempre piensa que solo soy este tipo que interpreta (personajes machistas) , pero quiero que me conmuevan, quiero algo nuevo. Las cosas están cambiando», declaró.

«El rosa es un color hermoso (…) Estoy bastante seguro de mi masculinidad. Realmente no me importa lo que piensen los demás. Todos tenemos el lado femenino y masculino en nosotros, y necesitamos abrazar a ambos» Jason Momoa Si bien en los últimos meses esta tendencia ha sido más notoria, anteriormente otras celebridades también han tenido apariciones con looks catalogados como «femeninos». Como el cantante y actor británico Harry Styles , quien en 2020 posó para la revista «Vogue» usando falda, blusa, suéter y collar de perlas .

En esa oportunidad fue fuertemente criticado por una bloguera, Candace Owens, quien lo cuestionó por no ser suficientemente «varonil». «No hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes (…) Que vuelvan nuestros hombres varoniles «, afirmó, generando un intenso debate. «Harry Styles es de sobra masculino, porque ser masculino es lo que cada uno quiere que sea , no lo que unos inseguros, tóxicos, misóginos y homofóbicos decidieran hace cientos de años», replicó la presentadora de TV Jammela Jamil.

«Ayuda a quitarse los estereotipos de la masculinidad clásica y tóxica»

¿Qué hay de fondo en esta tendencia que se está viendo en la alfombra roja? ¿Puede abrir un debate sobre la masculinidad o es solo moda? Ángel Álvarez , académico del Instituto de Estética de la Universidad Católica y experto en teoría crítica de la moda, explica a Emol que, en general, » la vestimenta es un indicador de género , de manera que cuando alguien se atribuye, por ejemplo, el género masculino y utiliza ropa que no está destinada –por el discurso social o por la industria– para su género, entonces es una transgresión o insurrección vestimentaria «.

Es el caso de la «vestimenta andrógina» , donde se encuentra «la idea de que los hombres puedan portar prendas femeninas», fenómeno que –explica– no es nuevo, sino que ha estado presente en la moda desde mediados del siglo XX, activándose «mucho en la década de los ochenta, sobre todo en el contexto del glam y de la música pop «.

Dice que usar este tipo de vestimenta » puede ser simplemente un juego con las nuevas tendencias andróginas contemporáneas», es decir, algo «estético, que no necesariamente esté comprometido con ideales de nuevas masculinidades o con un compromiso ético y político con el feminismo, por ejemplo». De hecho, apunta que «en el mundo de las celebridades, los looks llamativos también se dan porque es un contexto donde se es visto por todo el mundo y en que se tiene que mostrar un grado de singularidad o de diferencia».

Sin embargo, tampoco descarta que hoy en día este fenómeno pueda estar vinculado a un cambio cultural más de fondo. «Se ha ido recuperado mucho esta estética andrógina, de rescatar la dimensión femenina de lo masculino, al mismo tiempo con las revoluciones feministas que están ocurriendo, que están rompiendo con el cliché de la masculinidad fuerte, tóxica, que primó durante el siglo XX; entonces sí hay nuevas masculinidades con nuevas formas de vestimenta, que son motivo de la industria, pero también de las transformaciones culturales» , señala.

«(Esta tendencia) ayuda, en cierta medida, a quitarse estos estereotipos de esa masculinidad clásica, tóxica, la masculinidad del siglo XX, que hoy está en crisis, las formas viriles con las cuales ha estado representado el género masculino, de los hombres fuertes, que no son sensibles» Ángel Álvarez, Instituto de Estética uc En esa línea, cree que la transgresión en el vestuario por parte de los hombres » ayuda, en cierta medida, a quitarse estos estereotipos de esa masculinidad clásica, tóxica, la masculinidad del siglo XX, que hoy está en crisis , las formas viriles con las cuales ha estado representado el género masculino, de los hombres fuertes, que no son sensibles».

De todas formas, el académico separa aguas con el feminismo , y afirma que esta búsqueda de una nueva masculinidad «no necesariamente está emparentada con la causa feminista o con la equidad de género». «Me parece que es una lucha muy distinta la de las nuevas masculinidades con las revueltas feministas . Querer mostrar que las nuevas masculinidades surgen para la causa feminista es otra vez un gesto patriarcal. Así que cuidado: Sí puede ayudar a la causa feminista, pero no hace falta. El feminismo tiene sus propias lógicas, tiene sus propias prácticas y no necesitan de varones ‘más sensibles’, con nuevos atuendos, para que las legitimen «, sostiene.

Piensa que, «por el contrario, los varones tienen que crear sus propias discusiones –y sus propios momentos– sobre nuevas masculinidades «. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com