Nueva jornada de tiroteos deja cuatro muertos en EE.UU.

Una nueva jornada de tiroteos se reportó este fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos, en el cual destacó el registrado en Los Ángeles, California, que se saldó con dos personas muertas y otras cinco resultaron heridas.

Al menos dos personas murieron y otras cinco han resultado heridas este domingo después de que se produjera un tiroteo en una exposición de coches en el parque Peck de San Pedro en la ciudad de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de la ciudad indicó que la balacera se produjo alrededor de las 15H50 horas en el parque Peck del vecindario San Pedro. La agencia tuiteó que no había una situación de atacante activo, sin dar más detalles.

Closer look near the scene of the shooting in San Pedro, Los Angeles County. pic.twitter.com/ImYkLI9Zsh

— Vishal P. Singh (they/he) ��️‍⚧️ (@VPS_Reports) July 25, 2022 La cadena de noticias Fox News informó de que hay al menos dos muertos y uno de los tiradores está bajo arresto policial. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) ha comunicado que tres de las personas involucradas tienen heridas de bala.

Por otra parte, en Temple, Arizona, un hombre falleció y otra persona está luchando por su vida después de un tiroteo este domingo por la mañana.

La policía de Tempe reportó que respondió a una llamada sobre uin tiroteo en un complejo de apartamentos cerca de 8th Street y University Drive alrededor de las 11H00 horas.

Cuando llegaron los agentes, se enteraron de que había una supuesta pelea entre algunos residentes que terminó con dos personas baleadas.

Una persona fue trasladada a un hospital cercano en estado crítico. Mientras tanto, los investigadores dicen que el tirador fue encontrado muerto en su apartamento después de aparentemente dispararse a sí mismo.

En Atlanta, las autoridades indicaron que un alguacil estadounidense y un sospechoso de 19 años de un asesinato recibieron disparos en un parque de casas móviles en un suburbio del estado sureño.

Tanto el oficial como el sospechoso fueron llevados al hospital y se espera que se recuperen, dijo la Oficina de Investigación de Georgia en un comunicado.

El alguacil ingresaba a la casa con otros oficiales para arrestar a Antonio Murgado, de 19 años, cuando Murgado disparó contra la policía, dijeron agentes estatales.

E n el oeste de Estados Unidos, al menos tres personas han resultado heridas este sábado después de que un hombre armado disparase desde un automóvil a varias personas que asistían a un funeral en Roseland, en la ciudad de Chicago

La Policía de Chicago y testigos han informado de que los disparos se oyeron alrededor de las 14H30 horas en el momento en el que la familia que asistía a un funeral en la iglesia bautista del vecindario se reuniese para tomarse una fotografía

El hombre armado, que abrió fuego desde un automóvil, ha herido a un joven de 20 años; un hombre de 37 años con herida en la parte superior del muslo derecho; y un joven de 25 años con un balazo en la parte superior derecha de la espalda.

