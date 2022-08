¡NUEVA ETAPA! Selena Gómez piensa dejar la fama para dedicarse a ser madre

Entornointeligente.com /

Selena Gomez ha revelado sus planes de abandonar el mundo del espectáculo para dedicar su tiempo a la filantropía y a la crianza de sus hijos.

Durante una participación en el podcast ‘Giving Back Generation’, la actriz, cantante y productora afirmó que desea casarse, ser madre y con el tiempo, dedicar la mayor parte de su vida «a la filantropía antes de hacer la paz».

La estrella de la exitosa serie ‘Only Murders in the Building’, contó que fue precisamente su hermanastra Gracie Teefey, de ocho años, quien le engendró sus deseos de tener sus propios hijos.

«Ella pone las cosas en perspectiva. Básicamente, tengo que ver cómo esta personita se convierte en un ser humano. No hay mejor sensación en el mundo. En cierto modo, me siento como una madre, aunque no lo sea. Es tan gratificante ver que la vida fue tan sencilla en un momento dado. Quiero disfrutar de la vida como ella la disfruta».

Mientras tanto, antes de convertirse en madre, Selena está en conversaciones para producir un reboot del clásico de las comedias románticas de los años 80, ‘Working Girl’.

Según Deadline, la intérprete de ‘Ice Cream’ está en negociaciones finales para revivir la película de Mike Nichols de 1988, protagonizada por Melanie Griffith, Harrison Ford y Sigourney Weaver.

La cinta, aclamada por la crítica, contaba la historia de Tess McGill (Melanie Griffith), una secretaria a la que su jefe le roba una idea, para luego volver a robarla fingiendo que tiene el trabajo de él.

El guión ha sido adaptado por Ilana Pena, conocida por su trabajo en ‘Diario de un futuro presidente’ de Disney+.

Según el medio, el reboot podría estrenarse en Hulu. Aún se desconoce si la cantante y actriz de 30 años tendrá un papel en la película, además de producirla.

