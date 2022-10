Nueva Esparta: 80% de las escuelas abrirán con turnos reducidos

Entornointeligente.com /

El secretario general de la Federación Venezolana de Maestros de Nueva Esparta, Jesús Quijada, informó que 80% de los planteles públicos de la entidad iniciaron clases en horarios reducidos ya que durante el período de pandemia las instalaciones sufrieron el robo del cableado eléctrico y las bombas de agua.

Estas instituciones tienen horarios de 7:00 a.m – 10:00 a.m., en la mañana, mientras que en la tarde solo atenderán alumnos de 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. porque los niños no cuentan con baños, ni filtro de agua potable.

Las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud en Nueva Esparta realizaron trabajos de mantenimiento en la fachada, pero no se resolvieron los problemas de electricidad.

Por otro lado, los universitarios realizaron una movilización para exigir claridad en la asignación de cupos de la Universidad de Oriente, núcleo Nueva Esparta. Afirman que la migración de los estudiantes de universidades privadas a las públicas genera desigualdades.

Con información Unión Radio.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

