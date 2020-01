Nueva dirección del parlamento venezolano refleja fracaso de EE.UU.

Entornointeligente.com /

Durante su participación en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión, el también diputado de la Asamblea Nacional (AN) -en desacato- señaló que ante el fracaso de los representantes de la derecha extremista, el imperio perdió en su propósito de dañar la soberanía del pueblo venezolano, informa Prensa Latina.

Márquez explicó que en las elecciones de las nuevas autoridades de la AN se realizaron los procesos establecidos en el Reglamento Interior de Debate, el cual establece que todos los 5 de enero se debe instalar una nueva junta directiva en la sede del Palacio Federal Legislativo.

Destacó en tal sentido que este reglamento posee poder público y tiene rango de Ley Orgánica, por lo cual es necesario velar por su cumplimiento para que las elecciones sean legales.

«Los representantes de la derecha extremista sabían que no contarían con los votos suficientes para ganar y por eso no entraron, no pueden venir con el show de que se tomaron medidas para prohibirle la entrada, cuando se cumplieron las normativas y se le dio el acceso sin problema», manifestó el constituyente.

Este domingo fue juramentada la nueva directiva de la AN, encabezada por Luis Parra, del partido Primero Justicia como presidente para el nuevo período legislativo 2020-2021.

Como primer vicepresidente del parlamento fue juramentado Franklyn Duarte (Comité de Organización Política Electoral Independiente-Copei), mientras que José Gregorio Noriega (Voluntad Popular) es el segundo vicepresidente y Negal Morales (Acción Democrática) el secretario.

Nueva comisión re institucionalizará poder legislativo

La Asamblea Nacional (AN) creará una comisión integrada por diputados del Bloque de la Patria y de la oposición venezolana para rescatar el orden constitucional del órgano legislativo, trascendió ayer durante la primera sesión del Parlamento, según informó Prensa Latina.

Encabezada por la nueva directiva, con Luis Parra como presidente, durante la sesión ordinaria de la AN en desacato se obtuvo quorum y en la agenda se incluyó la discusión sobre el abastecimiento de gasolina, la liberación de políticos presos, así como el poder adquisitivo de los trabajadores.

Al respecto, el constitucionalista Francisco Artigas indicó que el grupo de diputados que pretendió instalar una AN paralela en la sede del diario El Nacional este domingo, violó el Reglamento de Interior y Debate del Parlamento.

Artigas refirió además que los medios de comunicación no tienen la facultad ni política ni jurídica para solicitar la verificación del quorum de la sesión del 5 de enero.

En tal sentido, enfatizó en que existen pruebas gráficas, las cuales determinan que sí existió el quorum reglamentario para la instalación de la AN, incluso los diputados Edgar Zambrano y Stalin González podían iniciar la sesión sin presencia de Guaidó.

Guaidó ingresó a la fuerza en la Asamblea Nacional de Venezuela

Juan Guaidó, líder opositor venezolano, ingresó por la fuerza al Palacio Legislativo de Caracas junto a varias decenas de diputados que lo respaldan como presidente de la Asamblea Nacional. Según informó Efe, varios Policías militares bloquearon el acceso a Guaidó y a muchos diputados que, por la fuerza, lograron abrirse paso.

Guaidó denunció que la sesión anterior encabezada por Parra no tenía validez, puesto que se llevó a cabo sin el quorum reglamentario de 84 diputados. Los opositores finalmente se instalaron en el pleno y dieron comienzo a otra sesión ordinaria, sin Parra ni la bancada chavista. En la sesión, hubo corte eléctrico en el Palacio Legislativo, lo que no impidió que la sesión continuara, a media luz y con los micrófonos apagados.

Diversas personalidades venezolanas como la periodista Patricia Poleo califican como ‘show’ y ‘disparatada’ la elección paralela de la directiva de la AN, celebrada por Guaidó, pues en el hemiciclo votaron los diputados principales.

Instan a concretar comicios del Parlamento

El presidente del partido opositor Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, aseveró ayer que para lograr la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional (AN) en desacato se deben concretar las próximas elecciones de ese órgano.

En declaraciones al canal Venezolana de Televisión, Fermín aseguró que mientras más compleja es la situación, se hace más necesario el diálogo.

Manifestó además que la nueva directiva de la AN tiene el compromiso de avanzar en aspectos como dar mayores garantías electorales, lograr representación proporcional y rehabilitar un grupo de partidos políticos para que participen en los próximos comicios parlamentarios.

Al respecto, instó a los venezolanos a prepararse para estas elecciones legislativas, las cuales a su juicio, permitirán el logro de una AN más heterogénea, diversa y democrática.

Acerca de Juan Guaidó, refirió que no tenía los votos para elegirse, pues numerosos diputados afines están fuera de Venezuela, informa Prensa Latina.

El también integrante de la Mesa de Diálogo Nacional indicó que esta instancia contribuye a la paz del país y ratificó su confianza en que los venezolanos puedan dirimir las diferencias por la vía pacífica.

