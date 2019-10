Nueva denuncia al profesor que apoyó a La Manada, por decir a una alumna en clase que casi se le veía un pezón

Entornointeligente.com /

El docente Luciano Méndez, profesor en la Facultad de Económicas la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha sido de nuevo denunciado por comentarios machistas dirigidos a una de sus alumnas a la que habría pedido que con su “escote”, que casi hacía que se le viese “un pezón”, mejor se fuese atrás del todo, no en primera fila.La estudiante presentó una queja ante el Decanato, la cual, como manda el protocolo, fue trasladada al Rectorado, que este miércoles tomará una decisión respecto a este profesor, según exolicaron a Efe fuentes de la institución académica.El revuelo vivido en la clase de Matemáticas a raíz de ese presunto ultraje no terminó ahí, pues la joven, a la que Luciano Méndez según su versión dijo que no iba a expulsar pero que si quería seguir en las sillas de delante mejor se tapase, abandonó de manera voluntaria la jornada de este martes de su asignatura, un paso que fue secundado por sus compaáeros, que han adelantado la presentación de una queja colectiva.La chica se ha valido de las redes sociales para que se conozca lo sucedido, pero no así el supuesto responsable de los hechos, que no se ha pronunciado.Méndez Naya saltó por primera vez a la prensa por un hecho similar al relatado, al realizar unos comentarios machistas en 2016 igualmente sobre el escote de una de sus alumnas, que acabó dejando sus estudios.Fue sancionado por esos hechos con la suspensión de empleo y sueldo por un periodo de dos meses y numerosos estudiantes se movilizaron en su contra.En 2018 también protagonizó Méndez un incidente en la capital gallega con dos policías que le advirtieron de que no podía aparcar en las inmediaciones de la comisaría. Entonces, estuvo arrestado por lesiones y un delito de atentado a la autoridad .También se vio envuelto en una causa por violencia machista, de la que salió absuelto, y creó una gran polémica al colgar un vídeo en el que defendía a La Manada , el grupo que violó a una chica en los San Fermines de 2016, al espetar que “la chavala disfruta”.

