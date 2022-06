Nueva Cliza y Enrique Happ lideran la Primera «A»

Entornointeligente.com /

Los clubes Nueva Cliza y Enrique Happ se mantienen al frente de una franca lucha por acceder a las semifinales del Torneo Javier Caballero de la División Primera «A» de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), al cabo de la cuarta jornada.

Aún con tres fechas para obtener los boletos, en el grupo A el Granero es líder con 10 puntos, luego de igualar en casa de Municipal Tiquipaya 1-1.

Cochabamba FC (9 puntos) es el escolta de Nueva Cliza, luego de vencer a domicilio 1-2 a Cala Cala (6), dejando en tercera ubicación a Independiente (7) que empató 3-3 con Arauco Prado (4).

Pasión Celeste (3) salió del último lugar al golear como visitante a Ayacucho (3) por 1-5.

La serie B tiene como nuevo líder al Tricolor de Entre Ríos con 8 unidades, que en la cuarta fecha superó a San Simón 0-1 en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

De escolta está Municipal Colcapirhua (7) que cayó con San Antonio (7) por 2-1.

Estudiantes Quillacollo (6) perdió la chance de ser segundo al empatar 2-2 con Real Cochabamba (2), mientras que Chacacollo (1) cayó 0-1 con Universitario.

La quinta fecha del grupo A tendrá los siguientes duelos hoy: Pasión Celeste vs. Municipal Tiquipaya (12:00, en complejo Aurora), Cochabamba FC vs. Independiente (12:00, en cancha Olympia), Nueva Cliza vs. Cala Cala (15:00, en Cliza) y Arauco Prado vs. Ayacucho (16:00, en Santa Bárbara).

La serie B juega hoy: Universitario vs. San Simón (9:30, en Villa Satélite), Estudiantes Quillacollo vs. San Antonio (11:00, en Villa Urkupiña), Enrique Happ vs. Real Cochabamba (14:30, en Kallajchullpa) y Municipal Colcapirhua vs. Chacacollo (15:30, en Colcapirhua).

