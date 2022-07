Nueva caravana de migrantes parte desde Tapachula en México

Entornointeligente.com /

El numeroso grupo está conformado por cuatro mil 45 nacionales de distintos países, de los cuales 624 son niños.

Una caravana de aproximadamente cuatro mil migrantes de varios países se trasladará este martes de Tapachula a Huixtla para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) la entrega de documentos que posibiliten su ingreso a los Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN:

Autoridades mexicanas confirman el rescate de 225 migrantes

Una integrante del numeroso grupo expresó que a falta de una respuesta por parte de las instituciones mexicanas «hemos decidido salir hoy en caravana pacífica; sólo queremos llegar a Huixtla para que nos den los permisos».

De acuerdo con miembros de la caravana, la misma está conformada por cuatro mil 45 personas, de las cuales 624 son niños. Ante ello, han solicitado apoyo a las autoridades pidiendo insumos que permitan arribar a Huixtla.

Hoy acompañamos una nueva caravana que salió de #Tapachula , con la esperanza de una vida digna, en donde sean respetados y puedan empezar de nuevo. Y si, esto sigue siendo lo mismo de siempre. Tristemente el muro burocrático, consecuencias de las mismas políticas migratorias. pic.twitter.com/2D51PtFRpY

— Karen Pérez (@Karenninabc) July 25, 2022 En este sentido, la migrante instó a respetar «nuestros derechos humanos porque las condiciones en las que estamos aquí son complemente inhumanas; ayer hubo un diluvio y se mojaron muchas mujeres y niños, hay muchos con fiebre».

Al mismo tiempo, denunció que las citas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no están listas hasta el próximo mes de noviembre o diciembre, mientras afirmó que es imposible porque «hay personas que no tienen sustento, no están comiendo».

#AlertaFronteraSur

⚠️Éxodo migrante se desplaza ante la falta de acceso a vías de regularización y refugio.

��Aproximadamente 4 mil personas salieron el día de hoy de Tapachula, Chiapas.

��Las personas llevaban más de 10 días a la espera de información sobre trámites migratorios pic.twitter.com/mjrTi1pAzb

— Karen Pérez (@Karenninabc) July 26, 2022 Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reclamó medidas al respecto a distintos organismos en pos de garantizar una correcta atención a la caravana.

De igual forma, la CNDH señaló que el grupo de migrantes está conformado principalmente por nacionales de Colombia, República Dominicana, Venezuela, Haití, Cuba, Panamá, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com