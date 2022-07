Nueva canción de Ed Sheeran será una colaboración en español

Entornointeligente.com /

Caracas.- El cantautor británico Ed Sheeran colaborará por segunda vez con Paulo Londra después de su canción Nothing On You (2019), en la que también participa Dave. Desde entonces británico y cordobés han estado muy conectados.

«Creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo», dijo Ed Sheeran al hablar sobre su compañero, con quien conectó nada más conocerlo: «Cuando lo conocí en el rodaje del video estuvo tan sonriente, tan cálido, tan encantador… es un tipo genial.», reseñó Europa FM.

Después de problemas legales Paulo Londra sacó su nuevo tema «Plan A» y participó en la sesión #23 de Bizarrap.

LINK ORIGINAL: El Universal

