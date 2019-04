Nuestra lucha sin fin

Entornointeligente.com / Isabel Carmona.- Venezuela busca respuestas urgentes. La pregunta más persistente, la infaltable, la que claman en todas las conversaciones entre venezolanos es: “¿qué día se termina esta tragedia, dame fecha ???”…

Es también la pregunta obligada internacionalmente, en el mundo democrático, tanto entre la gente común, como entre políticos, intelectuales, empresarios y gobernantes. Todos sin excepción desean que cese este drama y que los venezolanos dejen de sufrir y emigrar a otras naciones, en busca del sustento y los ingresos para velar por sus familias.

Sería justo admitir que, en ocasiones nuestro liderazgo, ha cedido a la presión, promocionando fechas donde realizaremos acciones específicas de repudio al Gobierno, como si en efecto fuesen las últimas que realizaremos, pues con ella supuestamente acabaría el martirio.

Ese error no debe repetirse , esto lo afirmamos con propiedad nosotros, los que ayer llamamos la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, con la palabra “resistencia”. Pues, la línea política inviolable era: resistir hasta triunfar. Así que no había fecha era seguir en la pelea hasta lograr la Libertad. Hoy, hago un llamado a seguir esa línea política, hacer resistencia sin desmayo, hasta triunfar. Ayer, en tiempos del dictador Marcos Pérez Jiménez, Acción Democrática sufrió la muerte por la persecución de al menos tres secretarios generales. Alberto Carnevalli, Antonio Pinto Salinas y Leonardo Ruiz Pineda líderes invaluables de la “resistencia”, murieron en medio de la persecución. El partido entonces se empinó sobre su profundo dolor, redobló su compromiso y su empuje. Siguió resistiendo sin dejar que le vencieran ni que le arrebataran, la moral y la decisión de resistir hasta triunfar.

No fijó fecha para esa gran victoria popular. Libró todas las jornadas con la misma convicción y, en los albores del 23 de enero de 1958, nada fue distinto en entrega y desprendido esfuerzo para lograr el cambio. Así que cuando éste se produjo nos encontró a los líderes de la resistencia firmes y preparados para continuar hasta triunfar. Fuimos gratamente sorprendidos por el desenlace.

Hoy no será diferente, seguir luchando, seguir resistiendo hasta que nos sorprenda el cambio inevitable. No hay fecha no hay descanso… Resistencia y más resistencia… Esa es la consigna.

Isabel Carmona

Presidenta de AD

