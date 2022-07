Néstor Francia y sus equivocaciones

Entornointeligente.com /

Mi cotorrita Chucha, algo de lo que dijo Néstor Francia en su antepenúltimo artículo de este 12 de julio, no es cierto mi comay. No voy a meterme en el asunto de Mayi Cumare.

Según lo que conversé ayer tarde con Mamanta, el camarada Néstor Francia hablaba con un radio loco. Subiendo la rampa hacia la escuela de Letras y Filosofía en la Facultad Humanidades y Educación de la UCV; el camarada Francia era como un cigarrón.

Ahora supe, que el camarada, muestra hoy con orgullo un capital enorme. Nos hace saber, equivocadamente, que toda su vida fue una completa equivocación. Por un hecho Chucha, que es auténtico, fácil de demostrar y empíricamente irrefutable, voy a demostrar, que el camarada Néstor ahora si esta muy equivocado y lo que él trata de hacer ahora, es salirse ideológicamente por la tangente.

Como me lo dijo Mamanta ayer, el camarada Néstor era como usted mi comay. Era una auténtica cotorra. No creo, que Néstor era del tipo de cotorra Margariteña. Las de aquí mi comay, son como usted, más bonitas y con un hablar refinado. Fíjate mi comay, lo que dijo el camarada:

«Toda mi vida ha sido una equivocación acumulada. Solo en tiempos recientes he logrado controlar un poco mi propensión a equivocarme, aplicando un método sencillo: cada vez hablo menos y escribo menos, para no afirmar tanto ni creerme sabihondo» https://www.aporrea.org/ddhh/a313912.html

Sabes mi comay, que, científicamente hablando, toda regla tiene su excepción. En este caso, la única excepción de este hecho con el que pienso demostrar la nueva equivocación del camarada Francia, fue el camarada Teodoro Petkoff. Teodoro no se amarró nunca el gañote y tuvo siempre certeza que tomaba el camino correcto con la verdad en sus manos. No paró de hablar y siempre tuvo certeza que iba derechito (siempre) a la verdad y a no equivocarse. Todo lo contrario del camarada Francia, que admite equivocadamente, que toda su vida ha sido «una equivocación acumulada» y opta ahora por hablar menos y escribir menos.

O sea Chela, que sí Gabriel García Márquez estuviera vivo hoy y hubiese leído este artículo de Néstor Francia, el de 100 años de soledad, quema sus lápices, libretas, procesador de palabra y todo lo que le permitía escribir.

Pero yo creo mi comay, que Néstor continúa equivocado. O sea mi comay, Francia continúa acumulando equivocaciones y utiliza a sus lectores para seguir persistiendo heroicamente, en lo que él cree son sus equivocaciones y creerse además, como se creyó ayer, que ahora también tiene la razón.

Explícate mi burrita, que no te voy entendiendo.

No hay mucho que explicar mi cotorrita. El camarada Francia, simplemente esta ya viejo y no quiere darse cuenta de eso y para no creerse esta situación: estar viejo, adopta la explicación (muy ideológica) de decirnos que se ha equivocado toda la vida y que ahora habla y escribe menos. Cuando uno esta viejo Chucha, se hace más reposado, más taciturno y menos protagónico. A la gente, se le va bajando todo. El único que se salvó de esta ley fue el camarada Teodoro Petkoff.

LINK ORIGINAL: Aporrea

