¿Néstor Francia estará en la fase de los achaques?

Entornointeligente.com /

He estado muy pendiente de los síntomas que el amigo y camarada (¿ex camarada?) ha venido manifestando. Creo hoy, que los síntomas pasaron a una etapa de achaques y a partir de ahora, es probable que todo le incomode al camarada o ex camarada Francia. Espero sinceramente, que esta etapa de achaques no lo lleve a valorar en extremo un prefijo.

Su autodiagnóstico en verdad no me convence. Todo lo bueno o malo que le ha tocado vivir, según lo que nos acaba de decir en un reciente artículo, es producto de haber tenido una piel o un ánimo muy sensible (alérgico) a las disciplinas impuestas. Es como muy tarde para darse cuenta de una alergia que tal vez se le ha vuelto crónica y ya hoy no tiene remedio para calmársela y comienza entonces, una fase crónica: Los achaques.

Puede haber sucedido, que, siendo alérgico a las disciplinas impuestas, se aplicó muy conscientemente ese lema que nos dices, que sarna con gusto no pica y ahora, esto es simplemente una crisis que al pasarla volverá a sentir el gustico de esa sarna que es la política. Espero que Néstor Francia, no deje de hablarnos de política.

Simple y llanamente, no creo en este autodiagnóstico del amigo Francia, aunque el camarada insista en eso. No hay peor imposición o mayor contradicción que decirse que se es reacio a disciplinas impuesta y reconozca así sin mucho razonamiento, que es fanático de un equipo de beisbol y para colmo, nos diga que es de los leones. Nada más disciplinado que creerse, que los Leones del Caracas o el Magallanes son los mejores equipos de béisbol y que Los Bravos de Margarita como que no valen la pena o no le dan sentido y sabor al béisbol.

Néstor ahora mismo nos dice, que ve la política es como un partido entre Bravos de Margarita y Caribe, pero lo dice en su condición de fanático de los leones, con lo cual muestra un exceso de disciplina, de fanatismo y de otras muchas cosas.

Nada me parece más disciplinado que un fanático y un fanático de nuestro béisbol. Siempre se creen, que su equipo es el mejor y a veces o generalmente no lo es. Si su equipo pierde, alguien es responsable de la pérdida de un juego. Nunca o casi nunca se pierde, porque el otro equipo jugó mejor. Esto de pagar o destinar tiempo para ver a unos tipos que juegan hasta que alguien le diga que ya no juega más, es el colmo del fanatismo. Esto es someterse a los intereses y a la disciplina del jugador y de los dueños del jugador.

¿No es de un fanático y sometido a una disciplina un tanto irracional, creerse que un juego de Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui, siempre será peor que uno donde juegue Caracas?

Lo que si comienza a preocuparme, es que estos achaques que viene sufriendo el amigo Francia lo dejen fuera de base. ¿Cómo y por qué, después de vivir más de 50 años estando como obligado en la política; el amigo Néstor se haga preguntas como estas:

¿Por qué no convoca el Gobierno un diálogo en el que participen sus autoridades y las distintas organizaciones obreras de todos los signos? ¿Acaso no sé está reuniendo con sectores que propiciaron violencia extremista y delinquieron contra el Estado, reuniones que se me antojan convenientes? https://www.aporrea.org/actualidad/a314806.html

Cómo es que Néstor, después de pasar muchos años como obligado en la política se crea, que un artículo de la constitución porque está en la constitución deba ser aplicado: El amigo Néstor, mostró algo de asombro porque en la constitución tenemos derechos y por tenerlo debemos tener oportunas y adecuadas respuestas. Francia se mostró como asombrado porque las respuestas oportunas no llegan. ¿Entendió Néstor la manera de hacer uso del poder?

Antes de escribir su artículo, Néstor oyó el échenle bola de Mario Silva.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com