Novos telemóveis dobráveis da Samsung prometem ser mais refinados e resistentes

A Samsung anunciou a sua nova geração de telemóveis dobráveis esta quarta-feira: o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4, ambos produtos acima dos mil euros. São a proposta da marca sul-coreana para o mercado de smartphones topo de gama, a semanas de a rival Apple lançar o iPhone 14.

A olho nu, os novos modelos da Samsung são quase confundíveis com as versões anteriores : o Z Fold 4 (a partir de 1860 euros) é um telemóvel de 6,2 polegadas que se desdobra para revelar outro ecrã, maior, de 7,6 polegadas; o Z Flip 4 (a partir de 1150 euros) vem com um ecrã de 6,7 polegadas que, dobrado, cabe na lapela ou no bolso das calças. Prometem câmaras e baterias melhores, bem como uma qualidade de construção mais refinada e robusta numa altura em que o apetite por dobráveis começa a aumentar.

Entre 2020 e 2021, as vendas de telemóveis dobráveis em todo o mundo aumentaram 264,3%, com 7,1 milhões de unidades enviadas para retalho, de acordo com dados da analista de mercado IDC . O número deve chegar aos 27,6 milhões até 2025. Um dos motivos é o aumento da procura por ecrãs maiores durante a pandemia, com mais pessoas a realizar mais tarefas (de trabalho e lazer) num mesmo aparelho. Questionada pelo PÚBLICO, a Samsung diz que estes aparelhos já representam 20% do mercado de telemóveis premium em Portugal.

S Pen comprada à parte Tanto o Fold 4 como o Flip 4 são compatíveis com a caneta táctil da Samsung (a S Pen), mas esta tem de ser comprada à parte e, contrariamente aos antigos Galaxy Note , não há espaço para a guardar no telemóvel. Para a Samsung, porém, a S Pen não é o foco.

O Fold 4 promete fotografias com mais detalhe e nitidez – mesmo durante a noite – graças a uma lente angular de 50 megapíxeis, um maior poder de processamento e um sensor 23% maior que permite uma melhor captação de luz. Este é o primeiro dispositivo lançado com Android 12L, uma versão especial do sistema operativo da Google para experiências com ecrãs de maiores dimensões.

Há uma nova barra de tarefas que oferece acesso rápido às aplicações favoritas de forma semelhante a um computador.

Foto Galaxy Flip 4 (esquerda); Galaxy Fold 4 (direita) Samsung Já o Z Flip 4 promete passar menos tempo ligado à corrente graças à bateria de 3700 mAH, compatível com carregamento super-rápido (o aparelho demora 30 minutos a chegar a 50% de carga). Tirar fotografias e selfies «sem mãos» torna-se fácil quando o telemóvel está entreaberto (não é necessário tripé para o apoiar) e, graças a uma parceria com a Meta , a nova câmara de selfies do Flip está optimizada para as redes sociais Facebook e Instagram.

O Flip 4 também pode ser completamente personalizado: é possível escolher a cor da moldura (dourado, preto ou prateado) e as cores da capa e contracapa no site da Samsung. A versão personalizada começa nos 1240 euros. ​

Tanto o Z Flip 4 como o Fold 4 têm dobradiças em alumínio para garantir a robustez dos aparelhos.

Foto O Flip 4 pode ser completamente personalizado Samsung Foco nos dobráveis A Samsung estreou o mercado premium dos dobráveis em 2019 quando lançou a primeira geração do Fold ; desde então, a marca diz que já vendeu dez milhões de dobráveis em todo o mundo. Dos 14 milhões de dobráveis vendidos desde 2019 (dados da IDC), 71% das vendas são da Samsung.

É um número pequeno quando comparado com o mercado global de smartphones . «A Samsung mostrou que existe uma procura de telefones dobráveis por parte dos consumidores, mas dez milhões ainda é um número pequeno quando comparado ao mercado global de smartphones . Representa menos de 1% do total de vendas», explicou ao PÚBLICO Marta Pinto, uma das responsáveis pela investigação da IDC no mercado europeu.

Uma das principais barreiras é o preço. «O preço vai baixar à medida que os clientes vão adoptando as novas tecnologias, mas para isso a Samsung vai ter de investir na sua capacidade de marketing . E os novos Flip 4 e Fold 4 são muito semelhantes aos modelos anteriores,» alertou Marta Pinto. «Um espaço para guardar a S Pen teria feito a diferença. A compatibilidade com as plataformas da Meta [dona do Instagram e Facebook] também chega tarde numa altura em que essas redes sociais estão a perder mercado para o TikTok», notou a especialista da IDC. «Ainda assim, o Fold 4 e o Flip 4 são uma oferta com um formato claramente distinto da maioria dos smartphones topo de gama no mercado.»

Os novos telemóveis dobráveis da Samsung chegam às lojas a 26 de Agosto; as pré-vendas começaram esta quarta-feira, 10 de Agosto.

Novos wearables Foto A par dos telemóveis, a Samsung lançou a nova versão do relógio inteligente Watch 5 Pro (a partir do 299 euros), com uma bateria maior que promete durar 80 horas (ou seja, quase quatro dias) entre carregamentos. Os novos auriculares Buds 2 Pro (a partir dos 239 euros)​ vêm com cancelamento de ruído inteligente e resolução sonora melhorada.

