Novos sabores para experimentar no verão

A Santini lançou novos sabores de gelado em boião. É nesse formato que pode encontrar um novo sabor disponível durante o verão: torta de Azeitão. Isso mesmo! O popular doce tradicional está agora disponível em gelado pela marca de gelados artesanais que já conta com mais de 70 anos de história. Os clássicos semifrios de avelã e nata, sabores Santini com muitos fãs que já dispensam apresentação, estão também disponíveis neste formato durante a estação quente. Além destas novidades, a marca oferece ainda nas suas lojas outros sabores mais tradicionais que marcam o verão, como a meloa, o morango, o melão e a laranja, clássicos que são o maior sucesso da estação.

Subscrever Bolas de Berlim com gelado na Mú © DR

Sorvete de Kombutcha, Lima e Gengibre e a bola de Berlim com gelado são algumas das novidades da Mú, que abriu nova loja no bairro da Graça, em Lisboa. Os mestres da casa de gelados, cuja casa-mãe se situa no Campo Mártires da Pátria, criaram uma bola de Berlim leve, com a textura perfeita, recheada com gelado de Pistacchio, Chocolate, ou Morango, ou o clássico gelado de creme de pasteleiro. Uma combinação incrível, que evoca os sabores da praia e os melhores momentos do verão, com um nome tão expressivo quanto explosivo: o clássico «bombolone» italiano («bomba», em português) revisitado pela Mú.

Tiramichoux: uma sobremesa com massa choux e gelado de tiramisu © DR

O Tomatino apresenta uma nova sobremesa doce e fresca para este Verão: o Tiramichoux. A sobremesa é feita com massa choux e polvilhada com cacau, que envolve o gelado artesanal de tiramisu. Um clássico com sabor a Itália e reinterpretado pelo chef do restaurante da cadeia de pastas italianas da Real Food, detentora das marcas h3 e Café3, que promete fazer as delícias este verão. «Esta é mais uma reinvenção de um clássico italiano que tanto caracteriza o Tomatino», afirma Vítor Lourenço, Chef da Real Food há mais de 15 anos e responsável pelas novidades nas cartas dos restaurantes do grupo. A Tomatino está presente em várias superfícies comerciais, tendo aberto recentemente no Algarve.

Mini Panettones da Gleba na praia © DR

A Gleba decidiu viajar sobre rodas até às praias mais badaladas da Grande Lisboa e arredores para dar a conhecer os seus produtos e encher a barriga dos veraneantes em pleno areal. Com uma carrinha bem identificada, irão distribuir mini panettones, um clássico da marca. Além disso, serão oferecidos vales de 25% de desconto em compras nas lojas Gleba. Os mini panettones Clássico e o de Chocolate, disponíveis diariamente nas oito lojas da marca na região de Lisboa, são feitos com os melhores ingredientes ao longo de 36 horas, devido ao processo de fermentação natural A iniciativa vai decorrer nos dias 18 (Bicho d»Água na Praia de São João da Caparica), 19 (Muchaxo, Praia do Guincho, 20 (Bar do Fundo, Praia Grande) e 21 ( Praia do Pêgo, na Comporta) e depois nos dias 26 (Praia do Abano, Guincho), 27 ( Praia da Aberta Nova, em Melides) e 28 de agosto (Clássico Beach Bar by Olivier, Praia de São João da Caparica).

Sardinha e polvo nos novos tacos da Coyo Taco © DR

Os novos tacos do Coyo Taco, com espaços no Príncipe Real e no Cais do Sodré, em Lisboa, são uma verdadeira celebração do verão. A começar pelo Taco de sardinha (12€/2un), que junta sardinha com pimento assado, repolho, crocante de cebola, pico de gallo, alioli de jalapeño e coentros, numa deliciosa fusão entre as culturas mexicana e portuguesa. Não menos guloso é o Taco de polvo (15€/2un), recheado com polvo confit, beterraba, abacate, molho romesco e coentros. Como a maioria dos restantes 12 tacos da carta, ambas as opções têm como base as tortillas artesanais de milho sem glúten, feitas diariamente no restaurante com o auxílio de uma prensa manual – na sua confeção é utilizada a Nixtamal, uma farinha de milho especial vinda diretamente do México.

