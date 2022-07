Entornointeligente.com /

Novos detalhes: Justiça derruba liminar que proibia o Fantástico de revelar informações sobre a disputa entre Luva de Pedreiro e empresário E mais: nossos repórteres entram na sala de parto onde anestesista estuprou paciente no Rio de Janeiro. O programa deste domingo (17) também vai mostrar novos vídeos e depoimentos do assassinato do tesoureiro do PT durante festa de aniversário. Por Fantástico

16/07/2022 22h41 Atualizado 16/07/2022

Domingo no Fantástico: reportagem mostra como aconteceu o crime de estupro em sala de parto no Rio

O Fantástico deste domingo (17) vai revelar novos detalhes da polêmica envolvendo o influenciador Iran Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, e o seu antigo empresário . A Justiça derrubou a decisão que proibia o programa de revelar informações sobre a disputa entre os dois.

Luva de Pedreiro sobre a polêmica com empresário: 'Até tô devendo setenta conto' Entenda a polêmica envolvendo influenciador e empresário Veja como é a nova casa do Luva de Pedreiro

Veja também: a estratégia, a premeditação e a crueldade de um médico. Os repórteres do Fantástico tiveram acesso à sala de parto onde um anestesista estuprou uma paciente no Rio de Janeiro.

Anestesista flagrado em estupro vira réu Quem é Giovanni Quintella, anestesista preso em flagrante Funcionárias de hospital trocaram sala de parto

E ainda: o caso do assassinato do tesoureiro do PT durante sua própria festa de aniversário . Novos vídeos e depoimentos trazem mais detalhes sobre a tragédia.

Tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu é assassinado Polícia conclui inquérito sobre morte de tesoureiro do PT Veja a cronologia do assassinato

Domingo (17), depois do Domingão com Huck .

