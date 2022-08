Novo treinador, o mesmo fiasco no Manchester United

Entornointeligente.com /

Vira o disco e toca o mesmo. A estreia oficial do Manchester United na época 2022/23 mostrou que, apesar da troca de treinador, os problemas em Old Trafford são os mesmos. Com poucos reforços após uma temporada de insucesso, os «red devils» estrearam-se neste domingo na Premier League com mais uma exibição fraca e acabaram derrotados em casa pelo Brighton, por 2-1.

Com Cristiano Ronaldo de início no banco – o português só tem uma semana de trabalho em Old Trafford -, o neerlandês Erik ten Hag apostou para a sua estreia num «onze» sem no jogador de área fixo. Com Sancho e Rashford a caírem nas alas, a responsabilidade de surgir na zona de finalização recaia em criativos: Bruno Fernandes e Eriksen. Com uma equipa com três centrais, a aposta foi um flop.

Comandado por Graham Potter, o Brighton entrou melhor e, aproveitando o fisco táctico de ten Hag, realizou uma primeira parte de qualidade. À passagem da meia hora,

assistido por Danny Welbeck, Pascal Gross inaugurou o marcador para os visitantes, e, ainda na primeira parte, o médio alemão bisou, colocando os «seagulls» com uma vantagem confortável para o intervalo.

No segundo tempo, o United pressionou mais e, com Ronaldo em campo a partir do minuto 53, acabou por chegar ao golo: aos 68’, num lance confuso na área, MacAllister, pressionado por Dalot, colocou a bola dentro da própria baliza.

A partir daí, o United continuou a pressionar, mas quase sempre de forma anárquica, o que facilitou a defesa da vantagem para o Brighton que, pela primeira vez, conseguiu vencer em Old Trafford.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com