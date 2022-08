Novo rei dos zulus é coroado apesar de divisões familiares sobre sucessão

Entornointeligente.com /

Misuzulu Sinqobile Zulu, de 47 anos, vai entrar hoje no kraal (a zona onde se guarda o gado) da residência real em Nongoma, na província sul-africana de KwaZulu-Natal. No interior, participará num ritual secreto que tem como objetivo apresentá-lo aos seus antepassados – descendentes do rei Shaka Zulu que no século XIX aterrorizou os colonos britânicos. Depois, será aceite como o novo rei dos zulus pelo seu povo.

Relacionados áfrica do sul. Misuzulu, o novo rei dos zulus já está no trono

internacional. Rainha regente dos zulus morre de repente semanas depois do marido

áfrica do sul. Mantfombi Dlamini. Uma rainha regente à espera de um sucessor para o rei dos zulus

O problema é que, há uma semana, o seu irmão mais velho, Simakade Zulu, rodeado de uma pequena parte da família, participou no mesmo ritual, na esperança de assim travar a coroação de hoje após ter falhado nos tribunais. Há ainda outra parte da família que defende que o sucessor devia ser outro irmão, o príncipe Buzabazi.

Apesar de Misuzulu significar «fortalecer os zulus» e de ele ter sido oficialmente reconhecido como o sucessor pelo presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, não terá um papel fácil. «Gosto de lhe chamar terrorismo doméstico. Terrorismo doméstico familiar», disse numa rara entrevista ao jornal norte-americano The New York Times sobre os ataques de que tem sido alvo. «A família está profundamente dividida», acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Apesar de não ter um país, o rei dos zulus gere (através de uma empresa em que é o único beneficiário) uma área de quase três milhões de hectares (aproximadamente o tamanho do Alentejo), tem que gerir um orçamento anual de 3,9 milhões de dólares dado pelo governo sul-africano à família e tem influência moral sobre cerca de 11 milhões de pessoas (aproximadamente um quinto da população da África do Sul).

Um rei com 28 filhos As divisões familiares surgiram depois da morte, em março de 2021, do rei Goodwill Zwelithini. Tinha 72 anos e estava há meio século no trono. O monarca polígamo, que casou seis vezes e teve pelo menos 28 filhos, indicou no seu testamento que a sua terceira mulher, a rainha Mantfombi Dlamini Zulu, de 68 anos, deveria ser a regente até nomear um sucessor.

Considerada a «grande mulher» porque era a única oriunda de outra família real – era irmã do atual rei de Eswatini – Mantfombi acabou contudo por morrer 48 dias após o rei (chegando a haver rumores de que tinha sido envenenada). O seu testamento indicava que o seu filho mais velho, Misuzulu, deveria ascender ao trono e ele chegou ao seu funeral no traje tradicional com pele de leopardo, rodeado de guerrilheiros zulus a entoar cânticos reservados ao rei – o que não agradou a alguns.

Para uma parte da família o herdeiro devia ser o filho mais velho do monarca – nascido fora de qualquer um dos casamentos oficiais. Este contestou, sem sucesso, o testamento do pai nos tribunais (outros familiares puseram em causa a divisão da fortuna), acabando por passar pela cerimónia de coroação no fim de semana passado – sem as grandes multidões e a festa que é esperada no dia de hoje. «Deus e os antepassados colocaram-me neste trono e só eles me podem remover», afirmou.

Para complicar ainda mais a situação, na quinta-feira, três irmãos do falecido rei deram uma conferência de imprensa a nomear Buzabazi, filho da segunda mulher de Goodwill, como sucessor. Os irmãos alegam que este príncipe era próximo do pai (era o seu braço-direito), que Misuzulu não era o favorito do falecido rei por causa de «mau comportamento» e que deviam ter sido eles a escolher o sucessor. «O nosso irmão, disse-nos tudo», revelaram.

O processo foi contudo liderado pelo poderoso príncipe Mangosuthu Buthelezi, que tem 93 anos e tem sido desde 1954 primeiro-ministro dos zulus. Fundador do nacionalista Partido da Liberdade Inkatha, foi ministro do Interior de Nelson Mandela e de Thabo Mbeki. Buthelezi apoiava Misuzulu, sendo acusado pelos irmãos de querer no trono alguém que pudesse controlar.

O «mau comportamento» de que os irmãos falam em relação a Misuzulu passa pela fama de «playboy» e de «bêbado». O futuro rei tem cinco filhos, mas só dois são da mulher com quem casou em maio do ano passado – um dia antes do funeral da mãe. Tem outros dois filhos com duas primas (afastadas) e um terceiro com uma empregada da família. Ao The New York Times disse que tinha tido uma relação com a mulher e que depois de esta acabar a família lhe ofereceu o emprego para a ajudar. Além disso, indicou que só bebe «ocasionalmente».

Perfil Príncipe Misuzulu Zulu

· Filho do rei Goodwill Zwelithini e da sua terceira mulher, Mantfombi Dlamini Zulu.

· Nasceu em KwaZulu-Natal a 23 de setembro de 1974.

· É sobrinho do rei Mswati III de Eswatini, onde viveu dos 5 aos 11 anos.

· Licenciou-se em Comércio Internacional nos EUA.

· Voltou à África do Sul após 10 anos no estrangeiro, tendo sido empresário até à morte do pai a 12 de março de 2021.

· Em maio do ano passado foi nomeado sucessor após a morte da mãe, então a rainha regente.

· Casou nesse mesmo mês. Tem cinco filhos, só dois da mulher.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com