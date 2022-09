Novo hino nacional do Reino Unido com a palavra 'rei' no lugar de 'rainha' é cantado pela primeira vez em Londres

Entornointeligente.com /

09/09/2022 16h40 Atualizado 09/09/2022

‘God save the king’ é cantado pela primeira vez na Catedral de Saint Paul

O Reino Unido exibiu nesta sexta-feira (9) a primeira versão do hino nacional, que foi atualizado para o novo rei, Charles III, após a morte da rainha Elizabeth II . A nova versão foi cantada após uma missa na Catedral de Saint Paul, em Londres , em homenagem à monarca (assista no vídeo acima) .

A letra do hino nacional mudou o termo «Rainha» para «Rei» para marcar que o Charles III agora assumiu como monarca. Essa mudança já aconteceu anteriormente, já que originalmente o texto se refere mesmo a um rei, e foi modificado para «Rainha» quando o Reino Unido teve monarcas mulheres.

Clique abaixo para entender a mudança:

Cantar a nova versão deve ser um costume difícil de mudar para os britânicos, que cantam «God Save the Queen» desde 1952. É também um dos dois hinos nacionais da Nova Zelândia e o hino real da Austrália e do Canadá, que têm seus próprios hinos nacionais.

Quem é quem na Família Real Britânica

