Novo golpe do Pix induz vítimas a baixar aplicativos que dão acesso remoto do celular a criminosos

09/08/2022 08h40 Atualizado 09/08/2022

Bandidos se passam por atendente de banco e fazem vítimas baixarem app de acesso remoto

Um aposentado no RJ perdeu R$ 60 mil em uma nova modalidade de golpe via Pix. Antonio Manoel Trindade Martins contou que foi induzido a baixar aplicativos que deram total controle de seu celular aos bandidos.

Ele nem desconfiou que estava sendo enganado, pois quem ligou tinha várias informações pessoais dele .

«Me ligaram como se fosse ligando do Banco do Brasil . E no visor do celular, aparecia o número do banco», lembrou.

Segundo Antonio, os golpistas falaram que havia «uma ameaça». «Estavam querendo tirar R$ 9.500 da minha conta, e a ‘segurança do banco’ precisava verificar», detalhou.

Antonio disse que foi orientado a baixar dois aplicativos no celular: um antivírus e outro que permite o acesso remoto ao aparelho.

O aposentado contou também que os golpistas pediram que ele escrevesse cartas de próprio punho para três setores do banco — uma estratégia dos bandidos a fim de distraí-lo e ganhar mais tempo para roubar o dinheiro da conta.

«Quando chegou na terceira carta, eu falei: ‘Escuta, estou vendo aqui uma movimentação na conta de Pix. O banco não está averiguando para ver se não tem alguma ameaça? Por que o banco está mexendo em Pix?’ Nisso, desligaram, o golpe estava feito «, narrou.

Em menos de meia hora, Antonio perdeu R$ 60 mil, em 11 transferências para contas diferentes, além de duas compras de R$ 200 no cartão de crédito.

1 de 1 Antonio Manoel Trindade Martins foi vítima de golpe via Pix — Foto: Reprodução/TV Globo Antonio Manoel Trindade Martins foi vítima de golpe via Pix — Foto: Reprodução/TV Globo

Luiz Augusto D'urso , advogado especialista em crimes cibernéticos, alerta que bancos não têm o hábito de entrar em contato com o consumidor pedindo para instalar aplicativos diante de fraudes.

«Também nunca solicitará o aceso remoto a computadores ou celulares. Sempre quando isso acontecer, trata-se de fraude, e o consumidor deve desligar imediatamente», afirmou.

Em caso de movimentação estranha na conta, o conselho é entrar em contato com a agência imediatamente. «O banco, ao receber a denúncia de uma fraude, fará uma análise interna em seu servidor», explicou D’urso.

No caso de Seu Antonio, segundo o advogado, é preciso avaliar se houve vazamento de dados pessoais. «Caso tenha ocorrido esse vazamento internamente no banco, o consumidor poderá sim ser ressarcido e poderá ajudar judicialmente essa empresa.»

Golpes disparam

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) mostram que este tipo de crime tem ficado cada vez mais comum.

No primeiro semestre deste ano, foram 61.932 casos de estelionato no RJ, mais que o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado: 29.303 queixas .

O que dizem as autoridades

Em nota, o Banco do Brasil disse que não liga para os clientes para informar sobre atualizações de segurança, porque elas são automáticas. E que não pede dados sensíveis, como senhas ou número do cartão. O banco disse, ainda, que o telefone 4004-0001 apenas recebe chamadas, e não é usado para fazer ligações para os clientes.

O Banco do Brasil também informou que analisa todas as contestações de movimentações financeiras não reconhecidas.

A Polícia Civil disse que a investigação está em andamento.

